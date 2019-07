Dono do Correio da Manhã com lucros de 3 milhões até junho

O grupo Cofina, dono do Correio da Manhã, fechou junho com lucros de 3 milhões, uma subida de 14,1% em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

Nos primeiros seis meses o grupo registou receitas de 42,7 milhões de euros, um recuo de 3,8% face a junho do ano passado, mas viu igualmente os custos reduzir 6,9%, para 34,9 milhões no período. O EBITDA consolidado subiu 12,7%, para 7,7 milhões.

CMTV com receitas de 7,2 milhões

As receitas da CMTV ascenderam a cerca de 7,2 milhões de euros até junho, uma subida de 27,2%. “As receitas de publicidade atingiram 2,7 milhões de euros, representando um crescimento superior a 60% e as receitas provenientes de “fees de presença e outros” atingiram 4,5 milhões de euros, um aumento de 13,3%”, refere o grupo em comunicado.

O EBITDA foi de cerca de 1,6 milhões de euros, um crescimento de 51% face ao EBITDA de um milhão de euros registado no período homólogo do ano anterior.

Imprensa: receitas recuam 8,3%

As receitas totais da área de imprensa fixaram-se nos 35,5 milhões de euros, um recuo de 8,3% face ao ano anterior, com todas as linhas de receita a cair: as de publicidade 10,9%, para 10,2 milhões de euros; as de marketing alternativo a quebrar 27,8%, para cerca de 4,4 milhões de euros, tendo as de circulação atingido os 20,9 milhões de euros face aos 21,2 milhões de euros registadas um ano antes.

Os custos operacionais registaram uma descida de cerca de 10%, para 29,4 milhões, com o EBITDA deste segmento a fixar-se nos 6,1 milhões de euros (+ 5,5%).

Em 30 de junho de 2019, a dívida líquida nominal da Cofina era de 42,2 milhões de euros, mais 2,5 milhões de Euros relativamente à dívida líquida nominal registada do final do exercício de 2018 e uma redução de 0,8 milhões de Euros face à dívida líquida registada no final do primeiro trimestre de 2019.