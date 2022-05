Dona do Facebook e Instagram volta a dar formação a empresas portuguesas

Empresa dona do Facebook vai levar a cabo a quarta edição do Meta Boost © Josh Edelson/AFP

A Meta (dona do Facebook, Instagram, WhatsApp) anunciou esta segunda-feira a quarta edição do "Meta Boost", que pretende formar as pequenas e médias empresas portuguesas para as competências digitais. A iniciativa acontece em parceria com a ANPME - Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas e conta com dez sessões online gratuitas, com um formador especialista para apoiar as PME na implementação de ferramentas e estratégias digitais.

Segundo a Meta refere em comunicado, este programa que se realiza em Portugal desde 2019, formou no ano passado mais de duas mil PME.

Os temas lecionados são multidisciplinares e pretendem dar às empresas "conhecimentos e ferramentas necessárias para tirarem o melhor partido da sua presença online", refere a Meta. 'Aumentar a notoriedade da oferta do negócio', 'Envolver a audiência com o Instagram de forma criativa' ou 'Criar ligações mais profundas com o Messenger e WhatsApp Business', são alguns dos temas propostos. O tema dos anúncios também será abordado no programa "Meta Boost" com formação especializada sobre como "Alcançar a sua audiência com anúncios personalizados" e "Ser criativo com os anúncios".

Segundo o head of Public Policy da Meta em Portugal e Espanha, José Luís Zimmermann "Vivemos tempos desafiantes, e acreditamos que a tecnologia e ferramentas digitais sejam fundamentais para que as PME portuguesas possam rapidamente adaptar-se e reinventar-se para serem bem-sucedidas face ao atual cenário socioeconómico do país".

Para a vice-presidente da ANPME, Paula Hespanhol, as pequenas e médias empresas portuguesas estão "num momento fundamental de recuperação económica, cujo caminho não será linear". Por esse motivo "a transformação digital é sem dúvida um dos pilares mais significativos para o sucesso das pequenas e médias empresas", frisa.