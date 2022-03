Dona do Freeport escolhe cidade de Lisboa para gravar nova campanha de primavera do grupo

Lisboa foi a cidade escolhida pela Via Outlets, dona dos centros Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet, para gravar a nova campanha de primavera do grupo, que será divulgada pelos seus 11 centros outlet, em nove países da Europa, anunciou esta terça-feira a proprietária do Freeport, em comunicado.

Com uma duração de dois dias, as filmagens da campanha "Urban Behaviour" - que celebra a energia e o movimento da vida de cidade, e a moda que sempre a acompanha - ocorreram no final de novembro e percorreram pontos icónicos da capital portuguesa, de que são exemplo a Ponte 25 de Abril, o Palácio da Ajuda, o Palácio da Justiça e o Condomínio Twin Towers.

De acordo com a Via Outlets, as condições meteorológicas do país, que juntam uma temperatura amena com vários dias de sol e luz, já tinham levado o grupo a escolher Portugal como destino de filmagens no ano passado. Contudo, esta é a primeira campanha que tem a cidade de Lisboa como protagonista.

"É uma cidade que, de forma descontraída, sem esforço, cruza a herança histórica, um modernismo impressionante, e um pensamento progressista", observa Lee Olivier Morley, diretora criativa da Via Outlets destacando, ainda, "a arquitetura esplêndida, o céu azul e os cenários lindíssimos."

Catarina Tomaz, diretora de marketing do grupo, afirma que a campanha "está muito forte, elegante e dinâmica". A responsável salienta que a cidade de Lisboa é, há já muito tempo, um destino eleito para a realização de campanhas internacionais. "Para nós é sempre um motivo de orgulho ver a nossa cidade representada", acrescenta.