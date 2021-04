Dona do Freeport investe 4 milhões no Vila do Conde Retail Park

A Via Outlets, a dona do Freeport, vai investir 4 milhões de euros na construção do Vila do Conde Retail Park. O novo espaço, com 14 mil metros quadrados, vai receber lojas como Continente Bom Dia ou Loja do Gato Preto. Espaço tem abertura apontada para novembro.

"Este é mais um investimento importante por parte da Via Outlets no nosso país. Não só por ser um investimento num formato diferente do que temos no nosso portefólio atualmente, com os outlets Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet, mas porque é o primeiro Retail Park full price dentro do portefólio Via Outlets. O que representa, de forma clara, a confiança em Portugal e a vontade de tornar o país ainda mais atrativo", diz Jorge Pinto Fernandes, business director Portugal da Via Outlets, citado em nota de imprensa.

"Acreditamos que Vila do Conde tem muito potencial e é uma zona em crescimento e este projeto vem reforçar a relevância da cidade", refere ainda.

Com 14 mil metros quadrados, o Vila do Conde Retail Park estará localizado junto ao Vila do Conde Porto Fashion Outlet, ambos geridos pela Via Outlets - "dois espaços independentes mas complementares a nível de oferta" - e vai receber marcas de diversas áreas, num total de sete lojas, incluindo Continente Bom Dia, Rádio Popular, Ornimundo e Loja do Gato Preto.

As obras arrancaram em abril, tendo conclusão prevista para novembro, mês da sua inauguração.