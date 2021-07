Dona do Haitong Bank aumenta lucros em 48% para 1,1 mil milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2021 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

A Haitong Securities, acionista do Haitong Bank, que sucedeu ao BES Investimento, registou lucros de 1,1 mil milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 47,8% face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com um comunicado de imprensa da acionista do Haitong Bank, foi registado um resultado líquido de 8,1 mil milhões de renminbi, cerca de 1,1 mil milhões de euros, que comparam com os 5,5 mil milhões de renminbi (700 milhões de euros) no primeiro semestre de 2020.

Relativamente às receitas, registou-se um aumento homólogo de 31,5% para 23,4 mil milhões de renminbi, correspondentes a três mil milhões de euros, durante os primeiros seis meses de 2021.

Quanto ao resultado antes de impostos, foi registado um crescimento de 47,5%, para 11,5 mil milhões de renminbi, correspondendo a 1,5 mil milhões de euros.

De acordo com o comunicado da empresa, "a atividade de corretagem continuou a crescer de forma sustentada, em linha com o aumento homólogo do volume transacionado nas bolsas de Shanghai e Shenzhen neste período".

"Os ativos líquidos registaram um aumento de 4,2% no primeiro semestre de 2021 face ao final de 2020, alcançando RMB 723 mil milhões (EUR 94 mil milhões [de euros])", pode ler-se no documento.

A Haitong Securities refere ainda que "a rentabilidade média ponderada sobre os ativos líquidos foi de 5,1% no primeiro semestre de 2021, aumentando face aos 4,3% registados em igual período de 2020".