Dona do Jornal Económico em conversações para entrada de novo acionista

A Megafin, dona do Jornal Económico, está em conversações com potenciais investidores para entrada de novo acionista, disseram esta quinta-feira à Lusa trabalhadores da empresa.

Entretanto, o Jornal Económico noticiou esta quinta-feira que o grupo Bel, do empresário Marco Galinha - que também é CEO da Global Media Group, dono do Dinheiro Vivo, DN, JN, TSF entre outras marcas- deixou de ser acionista da Megafin, depois de ter entrado em 2018 e onde detinha 10% do capital.

O empresário Luís Figueiredo Trindade comprou os 10% detidos por Marco Galinha e reforçou a sua posição na Megafin para 89%, de acordo com o título.

O valor do negócio não foi revelado.

Com este reforço, Luís Figueiredo Trindade passa a deter 89% do capital da Megafin, estando o restante capital disperso por vários pequenos acionistas, incluindo o diretor da publicação, Filipe Alves, com 6%, refere o título.