Dona do MAR Shopping mantém suspensão de rendas durante EE

A Dona do centros comerciais MAR Shopping, a Ingka Centres, vai manter a suspensão do pagamento de rendas aos lojistas enquanto se mantiver o Estado de Emergência em Portugal por causa do coronavírus, confirmou fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo.

“Os centros comerciais da Ingka Centres em Portugal, MAR Shopping Matosinhos e MAR Shopping Algarve, informaram os seus lojistas no dia 18 de março de que, além de poderem flexibilizar os seus horários sem quaisquer penalizações, se tivessem de encerrar ficariam dispensados de pagar remuneração mínima ou encargos comuns”, lembra fonte oficial da empresa.

“Esta medida teve como objetivo apoiar os lojistas, numa altura em que o Estado de Emergência ainda não tinha sido decretado, minimizando os impactos económicos nos seus negócios”, destaca.

Inicialmente, a empresa referia na circular que fez chegar em março aos lojistas do centro comercial em Matosinhos, informava que não iria cobrar “quaisquer penalidades pela realização do horário reduzido ou pelo encerramento das lojas, mesmo que os contratos tenham estipulado o contrário”, bem como também “não será devido o valor da remuneração mínima e encargos comuns” entre a data de fecho da loja e o dia 31 de março, em linha com a decisão do Conselho de Ministros de 12 de março, tal como noticiou o Dinheiro Vivo.

Entretanto, o Estado de Emergência foi prorrogado até 17 de abril. Questionada sobre o tema a empresa assegura: “Esta decisão será mantida enquanto o Estado de Emergência vigorar”.