Dona do Meo abre Altice Labs na Madeira

A dona do Meo acaba de abrir um polo da Altice Labs na Madeira, no Brava Valley, centro tecnológico da região.

“Com a abertura deste novo polo, a Altice Portugal, através da Altice Labs, pretende promover a criação de uma rede local de parceiros tecnológicos e científicos para o desenvolvimento de projetos locais com elevado perfil de inovação, replicabilidade e internacionalização, e a criação de centros de competências locais, altamente especializados, e que possam ser utilizados nos seus vários produtos que exporta para todo o mundo”, justifica a empresa em nota enviada às redações.

O laboratório da Altice Labs na Madeira é uma extensão da própria Altice Labs, sedeada em Aveiro mas com polos também no Algarve, estando agora instalado na Startup Madeira na Ribeira Brava, visando criar uma melhor relação com o ecossistema de startups da região, mas no futuro pretende-se que “este laboratório seja expandido em termos de dimensão mas também na importância das soluções criadas.”

Atualmente, este polo já emprega três colaboradores, mas em breve prevê-se a integração de alunos da Universidade da Madeira a realizar as suas teses de Mestrado em projetos patrocinados pela Altice Labs, preenchendo as 5 vagas que neste momento se encontram abertas. Em março de 2020 prevê-se ainda a integração de 5 alunos do curso TESP de Informática da Universidade da Madeira, para a realização de estágios profissionais.

A dona do Meo fez recentemente contratações na região para o call center, elevando para 400 o número de profissionais alocados a este serviço.