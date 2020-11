Dona do Meo com recuo de 0,2% nas receitas para 1,562 mil milhões até setembro

Alexandre Fonseca, CEO da Altice © Filipe Amorim/Global Imagens

A Altice Portugal fechou até setembro com receitas totais de 1,562 mil milhões de euros, uma ligeira quebra de 0,2% face a igual período do ano passado, revela a companhia que, no terceiro trimestre, regressou às subidas de receitas interrompidas no trimestre anterior. No período a dona do Meo obteve receitas totais de 541,1 milhões, uma subida de 0,9% face ao ano passado.

"Mesmo nos momentos mais conturbados continuámos a investir", destaca Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, citado em comunicado. "Com a pandemia Covid-19 ainda a afetar de forma significativa a economia, a prioridade da Empresa continuou a ser a entrega de um portefólio inovador, potenciando a melhor experiência do cliente. Isto permitiu um crescimento das receitas de 0,9% face ao período homólogo, fixando-se em 541,1 milhões de euros, bem como um crescimento do EBITDA de 0,5%, que atingiu os 216,9 milhões de euros, impulsionado por um movimento de contenção de custos, apesar dos fortes impactos decorrentes da redução das receitas do roaming, tendo presente o momento atual do setor do Turismo no nosso país", refere.

"Também o nosso investimento continuou a crescer, atingindo o valor de 120,2 milhões de euros, que representa um aumento de 21,1% face ao ano anterior e de 5,6% face ao 2º trimestre do ano, o que reflete o nosso compromisso com Portugal e com os portugueses, assumindo-nos como um dos maiores investidores privados do nosso país e o maior no setor das comunicações", reforça.

Investimento sobe com mais 70 mil casas ligadas com fibra

No terceiro trimestre a operadora subiu 21,1%, para 120,2 milhões, e mais 5,6% (6,3 milhões de euros) face ao trimestre anterior, elevando o CAPEX para os 338,4 milhões de euros no acumulado do ano, uma subida de 14,5% em relação aos primeiros nove meses do ano passado.

Parte desse investimento foi feito na expansão da rede fibra. Embora em junho, a companhia tenha atingido o marco de 5,3 milhões de casas ligadas com fibra - cuja conclusão estava prevista para o final do ano -, no terceiro trimestre adicionou mais 70 mil casas ligadas com fibra. No acumulado do ano, o total de casas passadas foi de 446 mil, das quais 386 mil foram realizadas na rede da FastFiber, detalha a operadora.

No terceiro trimestre a companhia regressou ao crescimento das receitas interrompido no segundo trimestre (com uma quebra de 4,2%), que vinha a ocorrer desde o início de 2019 (+0,4% no 1º trimestre de 2019, +1,1% no 2º trimestre de 2019, +2,1% no 3º trimestre de 2019, +3,3% no 4º trimestre de 2019, +2,6% no 1º trimestre de 2020, -4,2% no 2º trimestre de 2020 e +0,9% no 3º trimestre de 2020). Desempenho a que a dona do Meo aponta ao "crescimento das vendas, especialmente telemóveis, da retoma das receitas de conteúdos premium desportivos e de alguma melhoria das receitas de roaming, apesar dos significativos impactos decorrentes da redução abrupta e expressiva do turismo em Portugal".

O EBITDA da empresa subiu no trimestre 0,5%, atingindo os 216,9 milhões de euros", impulsionado pelo crescimento das receitas associado a um movimento de contenção dos custos operacionais", mas fechou o acumulado com 628,3 milhões de euros, uma descida de 1,1% face aos primeiros nove meses do ano passado, onde tinha obtido 635,5 milhões de euros.

Base de clientes reforçada

Globalmente, "as adições líquidas dos três serviços âncora do negócio fixo e convergente, a voz, a banda larga e a TV, registaram um total de 52 mil no 3º Trimestre de 2020, prosseguindo a evolução consistente do crescimento do parque de serviços desde o ano anterior, o que é demonstrado por mais 159 mil nos últimos 12 meses (mais 38 mil no 3º trimestre de 2019, mais 28 mil no 4º trimestre de 2019, mais 37 mil no 1º trimestre de 2020, mais 42 mil no 2º trimestre de 2020 e, finalmente, mais 52 mil no 3º trimestre)", destaca a companhia.

No negócio móvel, a dona do Meo cresceu a "base de clientes pós-pagos em mais 30 mil no 3º Trimestre de 2020, e 171 mil nos últimos quatro trimestres (+56 mil no 3º trimestre de 2019, +42 mil no 4º trimestre de 2019, +52 mil no 1º trimestre de 2020, +48 mil no 2º trimestre de 2020)", descreve.

O segmento de consumo atingiu receitas de 304,3 milhões de euros no terceiro trimestre, mais 1,4% face aos 300,1 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano anterior. "Assistiu-se à retoma das receitas dos canais premium desportivos e já a alguma recuperação das vendas de equipamentos e das receitas de roaming, tendo o Segmento apresentado um crescimento de +7,2% face ao valor de receitas do trimestre anterior", explica.

Já o segmento empresarial - combina os segmentos empresarial - B2B, grossista e as restantes unidades de negócio da Altice Portugal - fechou o trimestre com 236,7 milhões de euros em receitas, mais 0,3% face aos 236,0 milhões de euros registados em igual período do ano anterior.