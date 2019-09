Dona do Meo renova com a SIC por três anos

A Altice Portugal renovou por mais três anos com a SIC para a distribuição dos canais da estação no serviço de televisão paga Meo. A renovação surge poucos dias antes da apresentação da nova temporada da SIC e num momento em que a estação é líder de audiências.

“Numa altura em que a SIC é líder de audiências, com reforço do investimento em conteúdos, em diversificação de produto televisivo e numa nova estratégia e posicionamento, a Altice Portugal assume a sua satisfação com a assinatura deste acordo. Claramente o investimento do Grupo tem dado frutos, uma vez que a SIC generalista é hoje a estação mais vista pelos portugueses, tendo ainda na SIC Notícias uma referência no que diz respeito à informação que é feita em Portugal”, disse Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, citado em comunicado conjunto enviado pelas empresas.

“Este acordo reforça uma parceria com já vários anos. Continuaremos, através dos nossos canais líderes, a oferecer os melhores conteúdos televisivos aos espectadores do Meo”, disse, por seu turno, Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa.

A SIC tornou-se líder de audiências em fevereiro de 2019, afastando da liderança a TVI que, durante mais de uma década dominou as audiências nacionais. Com esta renovação a SIC generalista, bem como os seus canais temáticos (SIC Notícias; SIC Radical; SIC Mulher; SIC K; e SIC Caras) continuam disponíveis na plataforma de televisão paga.

O Meo é, depois da da NOS, a segunda maior plataforma de televisão nacional, tendo a operadora liderada por Alexandre Fonseca colocado como meta até ao final do ano a liderança neste serviço.

Os últimos dados da Anacom, relativos ao quarto trimestre de 2018, mostram que a NOS liderava o mercado com uma quota de 41,2%, contra os 39,2% da Meo, de um total de 3,932 milhões de clientes de televisão paga no país. Ou seja, no final do ano passado a Meo tinha 1,543 milhões de clientes de televisão por subscrição.

No segundo trimestre a operadora registou cerca de 1,4 milhões de subscritores no serviço de televisão na área de consumo, mais 11,9 mil adições líquidas, tendo o segmento capturado nos últimos 12 meses cerca de 63 mil adições líquidas. Valor a que adiciona mais 214 mil na área empresarial, elevando para 1,575 milhões o número de clientes de televisão da companhia.

O número total de clientes de televisão da NOS situa-se, no final de junho, nos 1,617 milhões.