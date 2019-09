Dona do Meo vai à NOS contratar para a Comissão Executiva

Nuno Nunes é o novo Chief Sales Officer/B2B da Altice Portugal, passando a integrar a Comissão Executiva da operadora dona do Meo. O profissional estava desde março como corporate manager na NOS depois de 18 anos ligado à ONI, onde durante 5 anos foi diretor comercial.

Esta nomeação surge depois de ser conhecida a saída de João Ventura Sousa para a administração e comissão executiva dos CTT. Com esta escolha a comissão executiva da Altice Portugal fica composta por Alexandre Fonseca (CEO), Alexandre Matos (CFO), Luís Filipe Dos Santos Alveirinho (CTO), João Zúquete da Silva (CCO), João Epifânio (Chief Sales Officer/B2C), Alexander Freese (COO) e agora Nuno Nunes.

Na sequência desta mudança de liderança da área empresarial, a dona do Meo anunciou igualmente uma reorganização deste segmento.

Nuno Nunes vai “assumir o novo caminho e a estratégia de revitalização dos Serviços Empresariais, alinhados com as áreas de inovação, tecnologia e investigação, bem como com uma nova política de aposta no território, também ela dirigida às PME, em que a proximidade, a satisfação do cliente e a qualidade de serviço serão chave”, descreve a empresa em comunicado enviado às redações.

“A Altice Portugal pretende agora aumentar a sua liderança no território nacional sem qualquer discriminação da região ou dimensão empresarial do cliente”, reforça a companhia.

Com 49 anos, Nuno Nunes é Licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pelo ISEL e pós-graduado em Leadership&Management pelo ISEG.

NOS, Oni e Alcaltel-Lucent são as empresas que fazem parte do seu percurso profissional.