Dona do Meo vai reorganizar segmento empresarial

A Altice Portugal vai levar a cabo uma reorganização do segmento empresarial da dona do Meo, uma mudança anunciada depois de conhecida a saída de João Ventura Sousa, até aqui administrador com o pelouro da área empresarial da operadora, para o conselho de administração e comissão executiva dos CTT.

O substituto de João Ventura Sousa na Altice Portugal já foi escolhido “há algumas semanas”, sendo o nome anunciado “nos próximos dias”, garante a dona do Meo em comunicado.

“A Altice Portugal há algumas semanas escolheu o novo líder para esta área do Grupo, o qual será anunciado nos próximos dias, tendo já definido com o futuro Administrador do Segmento Empresarial uma estratégia e um novo caminho, que se concretizem numa revitalização dos Serviços Empresariais, alinhado com as áreas de inovação, tecnologia e investigação, bem como uma nova política de aposta no território também ela dirigida às PME’s, onde o vetor da proximidade, a par da satisfação do cliente e qualidade de serviço serão chave”, informa a empresa.