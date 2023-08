Dona do Minipreço anula venda das lojas Clarel à C2 Private Capital

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2023 • 10:22 Partilhar este artigo Facebook

A distribuidora DIA anulou a venda de 1015 lojas Clarel e três centros de distribuição à empresa C2 Private Capital por não terem sido cumpridas todas as "condições suspensivas" do acordo de compra e venda assinado em 22 de dezembro.

A cadeia de supermercados DIA informou esta terça-feira a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV) num comunicado no qual especifica que o prazo para o cumprimento destas condições era até 31 de julho deste ano.

A DIA especificou que está agora a "avaliar outras opções estratégicas para a venda da Clarel", e que informará o mercado sobre as mesmas "prontamente".

A venda da Clarel à C2 Private Capital foi acordada no final do ano passado por um valor total de 60 milhões de euros e envolveu a venda de 1.015 lojas Clarel e três centros de distribuição.

O objetivo da empresa era afetar estes recursos para acelerar o seu plano estratégico através da conclusão do processo de remodelação das lojas de proximidade da sua atual rede.

Esta notificação contrasta com a informação transmitida pela empresa após a assembleia geral de acionistas de junho passado, na qual se afirmava que a operação estava ainda sujeita a condições suspensivas que se esperava poder resolver este ano.

Nessa altura, foi detalhado que a operação da Clarel, aprovada pela Comissão Nacional do Mercado da Concorrência espanhola, estava sujeita ao cumprimento de condições suspensivas, como a adoção por parte do potencial comprador de determinadas medidas para garantir financeiramente as mercadorias.