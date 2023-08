Dona do Minipreço reduziu perdas no primeiro semestre para 67 milhões de euros

© DR

A rede de supermercados DIA perdeu 67 milhões de euros no primeiro semestre do ano, reduzindo as perdas em 35,8% em relação ao período homólogo, divulgou a empresa.

A empresa, que anunciou esta quinta-feira a saída do mercado português, tem relacionado esta "melhoria" de resultados com a venda de lojas à Alcampo em Espanha e com os resultados do negócio.

Segundo um comunicado enviado pela empresa à Comissão Nacional do Mercado Nacional de Valores (CNMV), até junho, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 20%, para 98 milhões de euros, e a margem bruta baixou 3,3%, para 729 milhões de euros.

As vendas brutas no primeiro semestre caíram 11%, para 4.437 milhões de euros, enquanto as vendas líquidas aumentaram 4% para 3.602 milhões de euros.

Em termos comparáveis, as vendas da Distribuidora Internacional de Alimentação cresceram 5,7% neste período.