Dona do Minipreço vende lojas Clarel por 60 milhões de euros

Quase dois anos depois de ter anunciado o encerramento das 71 lojas Clarel em Portugal, o grupo Dia vendeu a Beauty, subsidiária que controla a marca Clarel, por 60 milhões de euros. As lojas Clarel foram adquiridas pelo fundo C2 Private Capital, de acordo com o Cinco Días.

O negócio já foi comunicado à CNMV, regulador do mercado de capitais em Espanha. O grupo Dia, que controla as lojas Minipreço em Portugal, vai receber 50 milhões de euros pela venda da empresa que controla as lojas Clarel, valor a que acresce a dívida de dez milhões.

A operação, que ainda está sujeita a avaliação regulatória, visa 1015 lojas Clarel e três centros de distribuição, em Espanha. A estratégia do grupo retalhista espanhol passa por focar-se na remodelação de lojas e na consolidação do negócio local, segundo o Cinco Días.

Em 31 de janeiro de 2021, Miguel Guinea, então presidente executivo do grupo Dia em Portugal, explicou ao Dinheiro Vivo que a opção de encerrar a cadeia de lojas Clarel, em Portugal, devia-se à ambição de concentrar recursos na distribuição alimentar.

"Esta decisão prende-se, única e exclusivamente com o facto de quereremos concentrar os nossos recursos naquilo que dominamos a 100%, a distribuição alimentar", afirmou. Aquando da decisão, os trabalhadores portugueses da Clarel foram integrados na operação do Minipreço.

A 5 de agosto deste ano, o Jornal Económico noticiou que o grupo Dia iniciou negociações para vender parte da sua operação em Portugal. A retalhista é controlada pelo fundo de investimento LetterOne, do russo Mikhail Fridman, alvo de sanções na sequência da guerra na Ucrânia. Em Portugal, a dona do Minipreço soma quase 500 lojas (quase 300 são franquias).