Dona do Monopólio e do Trivial Pursuit despede mil trabalhadores

Jogo de tabuleiro Monopólio

A empresa norte-americana, Hasbro, detentora dos jogos Monopólio e Trivial Pursuit, vai despedir mil trabalhadores em todo o mundo, o que representa um corte de 15% na força laboral, avança a Reuters esta sexta-feira. Os despedimentos deverão custar 78 milhões de dólares (71,79 milhões de euros).

O anúncio surge depois de a gigante de jogos e brinquedos ter revelado os resultados preliminares relativos ao quarto trimestre de 2022 e que dão contam de uma quebra de 17% nas receitas no ano passado face a 2021, o que corresponde a uma redução de 1 680 milhões de dólares (1 544 milhões de euros).

A Hasbro adiantou que os cortes nos postos de trabalho deverão avançar nas próximas semanas, acrescentando que as reduções são "necessárias para recolocar a empresa uma posição competitiva e de liderança no setor".

"Apesar do forte crescimento em Wizards of the Coast e Digital Gaming... o negócio de produtos de consumo teve um desempenho inferior no quarto trimestre num ambiente desafiador para o consumidor nas férias", disse o CEO Chris Cocks, citado pela Reuters.