Dona do Pingo Doce recua 17,8% lucros para 219 milhões. Vai propor pagar 86,7 milhões de dividendos

A Jerónimo Martins, o grupo dono da Biedronka e do Pingo Doce, viu os lucros recuar 17,8%, para 219 milhões de euros até setembro. No período as vendas do grupo fixaram-se nos 14,198 mil milhões de euros, uma subia de 3,9% face aos primeiros nove meses do ano passado.

O grupo, que viu subir no terceiro trimestre as vendas em 2,7% para 4,8 mil milhões de euros e lucros de 115 milhões (+11,2%), vai propor, em novembro, em assembleia geral de acionistas a distribuição de reservas de 86,7 milhões de euros, o payout de 50% dos resultados consolidados de 2019 Este valor junta-se aos 130,1 milhões de euros de dividendos pagos em julho.

"No início da pandemia, face à então muito reduzida visibilidade sobre o impacto potencial da crise na atividade do ano, o payout dos resultados de 2019 foi reduzido, dos 50% inicialmente propostos, para 30%. Nesta fase, as nossas companhias deram provas da sua resiliência e determinação. Assim, atendendo à força do desempenho do grupo em tempos de adversidade, à luz da posição de caixa que temos no final de Setembro e do nível de flexibilidade financeira que consideramos necessária no futuro, o Conselho de Administração decidiu propor em Assembleia Geral Extraordinária, a distribuição do montante remanescente para o payout de 50%, em linha com a política de dividendos do Grupo", anuncia Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins, citado no relatório e contas.

"Estes nove meses de 2020 ficam marcados por mais de seis meses sob os efeitos da pandemia por COVID-19. Neste período, o trabalho determinado das nossas equipas e a flexibilidade das nossas operações permitiram-nos sermos ágeis e criativos na adaptação necessária das propostas de valor das nossas insígnias em condições de mercado especialmente complexas. Reforçámos, assim, a sua pertinência e assertividade para o consumidor", continua o gestor,.

"Ao longo destes meses, a força do nosso balanço tornou possível que não perdêssemos, na urgência do curto prazo, a perspectiva do longo prazo e que nos mantivéssemos firmes nas prioridades estratégicas definidas. Apesar da dureza dos tempos que vivemos, acredito que estamos hoje mais bem preparados do que há seis meses para lidar com as exigências da realidade de cada mercado e para continuar a crescer de forma sustentável", diz.

O CEO do grupo fala do atual momento de incerteza, causado pela pandemia, que poderá impactar o Natal, época de fortes vendas para o retalho alimentar.

"Estou consciente de que a incerteza permanece muito elevada e que o Natal, época tradicionalmente mais forte para o negócio alimentar, poderá estar este ano condicionado pelas restrições à mobilidade e pela falta de confiança e capacidade de compra de um consumidor cada vez mais sensível ao preço, derivado do momento único que se vive a nível mundial", diz.

Investimento do grupo deverá situar-se nos 450 milhões

Apesar da visibilidade "reduzida" sobre as condições de mercado para os próximos meses, que incluem a época do Natal, e do "contexto do incerto desenvolvimento da situação epidemiológica e das medidas que continuam a ser implementadas nos mercados em que operamos, antecipando-se restrições à mobilidade a nível global", o grupo mostra-se otimista.

"Estamos agora mais preparados para garantir uma resposta adequada aos desafios que ainda possam surgir e para continuarmos a disputar e a conquistar a preferência dos consumidores numa envolvente operacional comparativamente muito mais exigente", dizem.

No que toca ao plano de investimentos, e "beneficiando de uma gestão menos restritiva da crise sanitária na Polónia", a Biedronka foi a a cadeia que "mais rapidamente retomou o plano original, tentando imprimir um ritmo de execução compatível com a recuperação dos atrasos na expansão", diz a Jerónimo Martins, que aponta planos concretos para a abertura de lojas.

"Se as condições no sector da construção não se alterarem, esperamos que, no ano, a Biedronka acrescente à sua rede de lojas mais cerca de 100 localizações. O Pingo Doce espera abrir cerca de 13 lojas e a Ara cerca 50. O valor estimado de capex para o Grupo, em 2020, deverá situar-se em cerca de 450 milhões de euros".