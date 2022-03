Dona do Pingo Doce aumenta para 550 euros prémio às equipas operacionais

Dona do Pingo Doce pretende investir um total de 850 milhões, a nível global. © André Rolo / Global Imagens

A Jerónimo Martins (JM) vai pagar cerca de 230 milhões de euros em prémios aos seus colaboradores, a nível global, revelou a empresa esta quinta-feira em conferência de imprensa. De acordo com a CEO do Pingo Doce, Isabel Ferreira Pinto, e apesar de ainda não existirem valores definitivos - uma vez que a empresa ainda está em processo de avaliação - todas as equipas operacionais vão receber um incremento de 50 euros. A responsável recordou que no ano passado o prémio foi de 500 euros para estas equipas, pelo que este ano vão receber 550 euros.

Pedro Soares dos Santos, o CEO da JM, frisou que o grupo vai pagar bons prémios "porque o ano foi bom e correu bem".

Investimento em Portugal

A Jerónimo Martins prevê investir cerca de 175 milhões de euros em Portugal durante este ano, revelou a administradora financeira do grupo, Ana Luísa Virgínia. Destes, 20 a 25 milhões serão para a área agroalimentar e o restante para a distribuição. Embora as consequências da guerra na Ucrânia ainda sejam imprevisíveis, o grupo pretende investir um total de 850 milhões, a nível global.

Cauteloso com os números mostrou-se o CEO, Pedro Soares dos Santos, que alerta para a evolução da situação na Ucrânia. "Vai depender muito de como o mundo vai evoluir e o que é que vai acontecer nas próximas semanas", frisou.

Situação na Polónia

Questionado sobre a situação da Biedronka, (a cadeia de supermercados polaca da Jerónimo Martins), Luís Araújo, CEO da insígnia, afirmou ainda não se sentir a disrupção causada pela guerra. No entanto, o gestor alerta que "nas próximas semanas, dado o elevado nível de incerteza que existe, isso possa acontecer".

E explica que a falta de produtos que a Ucrânia exporta (carne e ovos, entre outros) vai criar "turbulência na procura e terá impactos previsíveis ao nível da inflação", na Europa Ocidental.

Na Polónia - para já - aquele responsável prevê um aumento do consumo, uma vez que o país recebeu um milhão e 300 mil refugiados ucranianos. Também por esta razão foi tomada a decisão de "baixar os preços para de alguma forma apoiar, nas zonas limítrofes das fronteiras com a Ucrânia, o inflow de refugiados". Segundo Luís Araújo, a lista de produtos com os preços mais baixos cobre as necessidades básicas, mas aquele responsável não exclui a possibilidade de a aumentar.

Quanto aos planos de expansão da Biedronka, Luís Araújo diz que no momento "estão intactos", embora ainda não seja claro saber de que forma a guerra na Ucrânia nos próximos meses vai afetar a mão-de-obra disponível para trabalhar nos serviços de construção. "Na polónia trabalhava um contingente importante de mão-de-obra ucraniana e nesta fase os refugiados que chegam à Polónia são essencialmente mães e filhos ou então pessoas do sexo masculino já bastante idosos", refere.