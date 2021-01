Dona do Pingo Doce fecha ano com vendas a subir 3,5% para 19,3 mil milhões

Pedro Soares dos Santos, líder do grupo Jerónimo Martins. © Paulo Spranger /Global Imagens

A Jerónimo Martins fechou o ano passado com 19,3 mil milhões de euros de vendas, uma subida de 3,5% face a 2019. Retalhista alimentar atribuiu cerca de 20 milhões de euros de prémio aos colaboradores do grupo dono do Pingo Doce, Recheio, Biedronka e Ara.

"Mantivemo-nos fieis à nossa promessa de qualidade ao melhor preço em todos os momentos, mesmo quando as restrições em Portugal e na Colômbia impactaram o muito intenso tráfego a que as nossas lojas estavam habituadas. Acreditamos que investir na competitividade num contexto adverso foi uma decisão fundamental que se traduzirá na confiança reforçada dos nossos consumidores", destaca Pedro Soares dos Santos, CEO do grupo Jerónimo Martins, em comunicado.

"Foram doze meses de superação conquistados pelo trabalho dedicado das nossas equipas, especialmente das que trabalham nas lojas e nos centros de distribuição, que deram o seu melhor para servir os consumidores em circunstâncias de grande imprevisibilidade e de fortíssima pressão. Neste contexto excecionalmente difícil, que exigiu das nossas equipas na linha da frente uma grande resiliência, o Conselho de Administração aprovou, em reconhecimento do seu compromisso e sentido de missão, a distribuição, por ocasião do Natal, de um valor equivalente a cerca de 20 milhões de euros ao nível do Grupo. Entramos em 2021 certos que continuaremos a contar com a energia e o empenho de todos", adianta.

Biedronka: abre 129 novas lojas

No último trimestre do ano, a Biedronka registou vendas de 3,6 mil milhões de euros, uma subida de 5,1%, tendo fechado o ano com vendas de 13,5 mil milhões de euros, uma subida de 6,7%, com reforço da quota de mercado, destaca a Jerónimo Martins. "A companhia manteve o seu plano de expansão e abriu 129 novas lojas (113 adições líquidas), terminando o ano com um total de 3.115 localizações. O programa de remodelações contemplou 267 lojas", refere o grupo.

Já a Hebe viu na recta final do ano as suas vendas a serem "impactadas pelo encerramento, em novembro e nos últimos dias de dezembro, dos centros comerciais, onde tem quase metade das suas lojas, que, embora tenham permanecido abertas, sofreram com a ausência de tráfego resultante da redução de circulação de pessoas", adianta a JM.

Resultado? As vendas caíram 18%, com as vendas a totalizarem 245 milhões de euros, uma queda de 5,4% em euros. A cadeia abriu 22 novas lojas, encerrou o negócio das farmácias (no terceiro trimestre), tendo terminado o ano com uma rede de 266 lojas.

Pingo Doce: recua vendas 1,9% e abre 13 lojas

Em Portugal, "as regras de confinamento em vigor no quarto trimestre foram, para o sector do retalho alimentar, as mais restritivas desde o início da pandemia", com a imposição do fecho a partir das 13h ao fim-de-semana das lojas alimentares com mais de 200 m2 , em grande parte dos municípios do país (incluindo Lisboa e Porto).

"Foi neste contexto fortemente condicionado que o Pingo Doce reforçou a sua dinâmica comercial e de comunicação e manteve a sua expansão, conseguindo mitigar o impacto da perda de horas de vendas ao fim de semana e entregar as vendas do trimestre sensivelmente em linha com quatro trimestre de 2019", destaca a JM.

No ano, as vendas foram de 3,9 mil milhões de euros, uma redução de 1,9% com um Like-For-Like (excluindo combustível) de menos 2,2%.

"O Pingo Doce abriu 13 lojas (das quais, quatro sob o conceito de conveniência Pingo Doce & Go) e realizou 20 remodelações", refere o grupo.

"O Recheio registou mais um trimestre afetado pela ausência de atividade turística a que acresceu o impacto sobre a restauração das restrições ao fim de semana. As vendas caíram 16,7% com um Like-for-Like de menos 16,3%. No ano, as vendas da nossa cadeia grossista foram de 847 milhões, menos 15,9% do que em 2019,", refere a JM.

Colômbia: abre 56 lojas vende mais 8,9%

Na Colômbia, a partir de setembro o país reabriu a economia, embora no final do ano tenham sido reintroduzidas medidas para controlo da pandemia, nomeadamente na região de Bogotá, descreve a JM.

Nesse contexto, a Ara registou no último trimestre uma subida de 6,5% das vendas e no ano de 8,9%, para 854 milhões de euros. A cadeia abriu 56 lojas (47 adições liquidas), terminando o ano com uma rede de 663 localizações.