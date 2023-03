Dona dos 100 Montaditos quer 100 lojas em Portugal até 2025

Enrique Lasso, Diretor Internacional da Restalia © DR

Já tem 50 restaurantes em Portugal e espera continuar a crescer. Este ano tenciona implementar o serviço de delivery no nosso país e abrir uma nova insígnia. Em 2025 quer ter 100 lojas no mercado nacional. Falamos da espanhola Restalia, dona de cinco chancelas, quase todas presentes em solo português. Os 100 Montaditos e o TGB - The Good Burger são duas destas marcas. Juntam-se a Panther Organic Coffee, a La Sureña Jarras y Tapas (que ainda não existe em Portugal) e o Pepe Taco.

Em todo o mundo, a Restalia conta com cerca de 700 espaços, embora Enrique Lasso garanta ao Dinheiro Vivo que "Portugal é, depois de Espanha, o principal mercado da companhia, com um comportamento extraordinário".

O diretor internacional da Restalia especifica que há três lojas portuguesas no top 10 mundial de faturação: em Lisboa, com a 100 Montaditos do Cais do Sodré e a 100 Montaditos do Parque das Nações, e no Porto, com a The Good Burger de São Bento. Globalmente, a empresa fechou 2022 com um valor 15% superior ao registado em 2021.

O negócio em Portugal

Praticamente todos os espaços da Restalia em Portugal funcionam em regime de franquia, o que a empresa considera ser o modelo mais útil para ambas as partes: por um lado, o franchisado consegue cuidar do seu negócio e dos seus clientes com o apoio da sede. Por outro, a empresa concentra-se na gestão da marca "e no estudo contínuo de formas de melhorar a cadeia, a fim de ser mais eficiente", reforça Enrique Lasso.

Conforme revela, trabalhar em regime de franchisado tem ainda mais dois pontos positivos. Enquanto estimula o empreendedorismo dos empresários lusos, permite à Restalia "crescer de forma sustentada e manter a qualidade, aos mesmos preços de sempre".

Desta forma, a empresa mantém o controlo total sobre o canal de vendas do produto e consegue altos níveis de expansão sem fazer um esforço de investimento tão elevado, além de conseguir rentabilizar os esforços despendidos em marketing e comunicação. "Acreditamos que este é um dos melhores modelos de crescimento, em que ambas as partes ganham", frisa Enrique Lasso.

Novo modelo de franchising

Para conseguir responder às novas exigências, a empresa lançou, em 2020, um modelo de franchising mais flexível. Com o Neurorestauração, os empresários podem abrir restaurantes em três semanas, desde que as obras fiquem abaixo dos 200 mil euros. Neste modelo existe uma forma de financiamento baseada em renting e, paralelamente, o grupo promove a polivalência das marcas, através da oportunidade de abrir várias franquias ao mesmo tempo.

O sucesso das marcas da Restalia em Portugal é evidente. Como tal, mesmo durante a pandemia, a empresa decidiu abrir mais lojas no mercado luso. "Vimos que durante a pandemia a procura permaneceu muito elevada, tornando-a um formato tremendamente robusto para o empresário, e muito atraente devido ao baixo custo e à qualidade que oferece ao cliente", disse Enrique Lasso.

O responsável garantiu que aquela foi uma época em que a empresa não se focou muito nos objetivos, mas a reação do mercado português acabou por se revelar uma agradável surpresa. "A Restalia é uma marca que cresce particularmente durante as crises devido à nossa própria filosofia, e o comportamento durante a pandemia prova-o", reforça. Salienta que, na época, a Restalia apoiou os seus franchisados, investindo mais de nove milhões de euros, "uma das grandes vantagens de optar pela restauração organizada e pelo modelo de franchising".

No próximo mês, a Restalia vai abrir em Portugal a Cervecería La Sureña Jarras y Tapas, que já existe Espanha desde 2010. Atualmente, existem mais de 100 espaços desta marca no país vizinho, que se dedicam a elevar a gastronomia do sul de Espanha. "A sua marca registada são os baldes de garrafas frias", revela Enrique Lasso, explicando que este é um conceito revolucionário em Espanha. Para o cliente mais urbano, existe ainda a Panther Organic Coffee, que nasceu sob o signo da preocupação ambiental.

"É uma aposta em café de comércio justo, orgânico, ecológico e cultivado por mulheres colombianas, vítimas do conflito armado", revela o responsável, adiantando que todo o packaging destes espaços é feito com materiais sustentáveis. "Achámos ser necessário associarmo-nos a um conceito mais bio e saudável, dado que o consumidor atual está também cada vez mais exigente a esse nível."