Dona dos 100 Montaditos quer incentivar empreendedorismo feminino em Portugal

Até ao final deste ano e para as mulheres que tenham o sonho de abrir um negócio, a Restalia (empresa detentora de marcas como 100 Montaditos, Pepe Taco ou Panther Organic Coffee) está a oferecer incentivos especiais.

A empresa explica que, por forma a incentivar o empreendedorismo feminino em Portugal, as mulheres que optem abrir um espaço das marcas da Restalia, vão ter um "desconto de cinco mil euros na taxa de entrada, um bónus de um ponto percentual do royalty durante o primeiro ano e uma campanha de marketing de lançamento para a abertura e lançamento das instalações".

Em comunicado, a empresa detalha que no nosso país 20% dos seus franchisados são de mulheres, mas quer ajudar mais empresárias lusas a conseguirem abrir os seus negócios. "A paridade entre empresários, homens e mulheres, no setor do franchising de restauração continua a ser uma questão pendente", afirma a marca.

Por seu turno, a diretora de Comunicação e SER da Restalia, Jennifer López, explica que "o objetivo é a Restalia converter-se na primeira alternativa para as mulheres que queiram empreender, investir e criar um projeto de vida no setor da restauração organizada, sob a égide de uma empresa com uma vasta experiência e solvência como a nossa".

A empresa espanhola afirma ainda que no país vizinho os seus franchisados têm uma presença feminina de quase 16 e está por isso "consciente de que ainda há um longo caminho a percorrer".

Já no que à sua estrutura de colaboradores diz respeito, 55% do comité de direção da empresa é composto por mulheres e 44% da equipa total da empresa é feminina.