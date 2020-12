Dona dos Alegro pede a Marcelo fiscalização da constitucionalidade da Lei das Rendas

A Ceetrus, a dona e gestora dos shoppings Alegro, acaba de apelar a Marcelo Rebelo de Sousa a fiscalização da constitucionalidade da retroatividade da Lei das Rendas dos centros comerciais pelo Tribunal Constitucional (TC). A Lei, dizem, abala "profundamente a nossa confiança enquanto investidores externos" e põe em causa plano de investimentos de cerca de 400 milhões de euros, com a criação de mais de 3.000 postos de trabalho, previsto para próximos anos. O alerta surge no momento em que Portugal se prepara para assumir presidência da UE.

"Apelamos a Vossa Excelência que intervenha numa avaliação imparcial deste processo, tendo em mente a proteção dos postos de trabalho, solicitando a imediata fiscalização da constitucionalidade, recorrendo ao Tribunal Constitucional para o efeito", pedem.

"Enquanto um dos principais players de centros comerciais de grande dimensão, que representam no total quase 600 lojas, a Ceetrus Portugal, que faz parte da Associação Familiar Mulliez (AFM) que detém outras insígnias como a Auchan Retail, Leroy Merlin, Decathlon, Norauto, Oney Bank, Helexia, Voltalia, Kiabi, Pimkie e IFE, vem expressar a sua profunda surpresa e preocupação com a aprovação da Retroatividade da Lei das rendas variáveis em Centros Comerciais, considerando ser uma evidente violação do direito à propriedade privada e da liberdade de iniciativa económica privada", dizem na carta aberta enviada ao presidente da República.

A dona dos centros comerciais Alegro - Alfragide, Castelo Branco, Montijo, Setúbal e Sintra - e do Sintra Retail Park pede que Marcelo Rebelo de Sousa solicite a fiscalização da constitucionalidade da Lei ao Tribunal Constitucional, depois de na semana passada a proposta de clarificação do PAN - que prevê a retroatividade até 13 de março da Lei que prevê a suspensão do pagamento das rendas fixas até ao final do ano.

A proposta (Projeto de Lei n° 602/XIV/2.2) foi aprovada por um voto favorável pela Assembleia da Republica após ter sido rejeitado na especialidade em sede de Comissão de Economia, Inovação, Obras Publicas e Habitação e, igualmente, chumbada na votação do Orçamento do Estado, e "aplica efeitos retroativos a uma norma inconstitucional".

A Provedora de Justiça, recorde-se, já pediu a análise do TC do diploma considerando-o inconstitucional.

"Estamos presentes em Portugal há mais de 20 anos e ajudamos a construir esta indústria com consecutivos investimentos e um forte empenho em assegurar a sua resiliência mesmo perante o contexto de pandemia, decidindo por exemplo não aceder ao regime de layoff. Temos trabalhado continuamente com os nossos lojistas para minimizar o impacto desta situação imprevisível na sua atividade e já tínhamos acordado os devidos apoios financeiros a 90% dos lojistas de quem somos parceiros para o período em causa", refere a Ceetrus na carta aberta.

"Estamos no meio de um jogo politico, com a rejeição por três vezes da lei e com uma aprovação à quarta tentativa já com a confirmação da sua inconstitucionalidade, mas mais do que nos debruçarmos sobre as razões políticas, queremos proteger os muitos postos de trabalho diretos e indiretos que a nossa atividade representa", dizem.

"Esta sequência de acontecimentos abala profundamente a nossa confiança enquanto investidores externos. O nosso investimento em Portugal ascende aos 600 milhões de euros, dos quais 410 milhões de euros investidos há apenas dois anos, na aquisição de dois centros comerciais e um retail park", lembra.

"O plano de investimentos previsto pela Ceetrus para os próximos anos em Portugal é de cerca de 400 milhões de euros, com a criação de mais de 3.000 postos de trabalho associados, caso se reinam as condições adequadas, o que temos sérias dúvidas que seja possível alcançar caso esta permanente quebra de confiança se arraste", alertam.

Uma falta de confiança que pode afetar o potencial de Portugal para o investimento externo. "Num momento em que Portugal se prepara para presidir o Conselho da União Europeia no 1º semestre de 2021, estes indicadores, na nossa visão enquanto investidor estrangeiro, são penalizadores para o país em que a Ceetrus tanto acreditou e continua a querer acreditar para projetar um futuro promissor".