Dona dos cartões de refeição Sodexo vai apostar em serviços de saúde

Presente em Portugal há cinco anos, a multinacional francesa tem planos para novos negócios além da disponibilização de cartões de refeição. Em entrevista ao Negócios, Nelson Lopes, CEO da Sodexo em Portugal, indica que a empresa vai apostar na área da saúde, com um teste com um pequeno grupo de clientes a arrancar já em outubro.

Nelson Lopes indicou que a novidade não será um cartão, mas que juntará tecnologia à medicina, recorrendo a várias parcerias que a empresa estará a assegurar com instituições do setor da saúde.

Consoante os resultados do teste, a Sodexo estudará depois “se a oferta é vendável”. No entanto, sublinha que haverá “poupanças” para as empresas.

Atualmente com 18% de quota do mercado, a Sodexo tem 12 mil empresas como clientes e 200 mil cartões de refeição. Em “dois ou três anos” pretende duplicar a quota de mercado.

A empresa chegou a Portugal em 2015, ficando com o portefólio de cartões de refeição do Millennium BCP. A operação arrancou com oito mil empresas e 130 mil utilizadores de cartões.