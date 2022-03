Dona dos hipermercados Continente alvo de ataque informático

Dona dos hipermercados Continente foi alvo de ataque informático © Direitos Reservados

Ilídia Pinto, Mónica Costa 30 Março, 2022 • 09:59

O grupo Sonae, dono da rede de hipermercados Continente foi alvo de um ataque informático, nas últimas horas, avança a SIC Notícias. A informação foi confirmada pelo Dinheiro Vivo, por fonte oficial.

Até agora as lojas mantêm a sua atividade normal, embora não seja possível utilizar o cartão Continente. Inoperacionais estão os sites do Continente e da Sonae.

A MC confirmou em comunicado enviado às redações, pelas 10.30, que se "verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja".

E acrescenta: "Lamentamos os constrangimentos causados. As nossas equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade".

