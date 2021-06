Dona dos hotéis Tivoli está a recrutar 150 pessoas

Hotel Tivoli Palácio de Seteais. © Orlando Almeida / Global Imagens

O grupo Minor Hotels - que tem em Portugal marcas como Tivoli, Anantara, NH e Avani - está a recrutar mais de uma centena de pessoas. Atualmente, diz em comunicado, as unidades hoteleiras do grupo estão todas a operar e "a procura [está] a começar a ter crescimentos substanciais em quase todas as regiões do país". Por isso, "a Minor Hotels abriu as contratações e está à procura de profissionais para diferentes funções, em todas as suas unidades hoteleiras de norte a sul do país", num total de 150 vagas.

Segundo o documento enviado às redações, "as posições estão disponíveis em todas as marcas do grupo em Portugal, nomeadamente Tivoli Hotels & Resorts, Anantara Hotels & Resorts, NH Hotels e AVANI Hotels & Resorts, e estão anunciadas para todas as regiões onde o grupo tem hotéis a operar, nomeadamente em Lisboa, Coimbra, Sintra, Porto e Algarve".

Algumas das áreas em que o grupo procura profissionais é: sub-chefe de mesa e bar; sub-chefe de cozinha; empregada(o) de andares; governante(a) de andares; empregados(as) de mesa e bar; cozinheiros(as); hostes; rececionistas; bagageiros; técnicos de manutenção; controlador de caixa; telefonista e estágios.

"Aproveitamos assim a retoma súbita que se está a fazer sentir no setor do Turismo para criar novos postos de trabalho e responder às necessidades que o crescimento na procura obriga. O que queremos é fazer face a este interesse dos nossos clientes e responder com os melhores standards de serviço. Para isso procuramos pessoas empenhadas, com paixão pela hotelaria e capazes de responder de forma intuitiva e competente aos desafios do nosso dia a dia", diz em comunicado o grupo.