Donas da Peugeot e da Fiat Chrysler em conversações para fusão

Os grupos automóveis donos da Peugeot e da Fiat Chrysler estão em conversações com vista a uma combinação de negócios, noticiou o The Wall Street Journal, citando fontes próximas do processo. A concretizar-se a fusão irá criar um gigante avaliado em 50 mil milhões de dólares.

Não é a primeira vez que se fala de uma aproximação entre o grupo francês PSA (dono das marcas Peugeot, Citroën e Opel) – e a ítalo-americana Fiat Chrysler. Em março, foi noticiado que estavam a avaliar a possibilidade de uma parceria para a partilha de investimento com vista à construção de carros no mercado europeu, reduzindo custos, noticiou na época a Bloomberg.

Na fusão os atuais acionistas das duas empresas receberiam o mesmo número de ações da empresa resultante da combinação das duas companhias. O português Carlos Tavares, CEO da PSA, manter-se-ia como CEO do novo grupo automóvel, de acordo com o jornal.

A Fiat Chrysler tinha abandonado este ano os seus planos com vista a uma fusão com a Renault.

Em Portugal, o grupo PSA tem uma fábrica de automóveis comerciais ligeiros em Mangualde, tendo no início deste mês iniciado produção de um novo modelo. Este ano, a fábrica prevê bater o recorde de produção, ao produzir entre 70 mil e 80 mil automóveis.