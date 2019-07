Dono da Altice. Conversações para venda da rede fibra do Meo continuam

As conversações para a venda da rede fibra da Altice Portugal continuam com “diversos” potenciais compradores “dos dois lados do Atlântico”, diz Patrick Drahi, fundador do grupo Altice, na conferência telefónica com os analistas após a apresentação dos resultados do segundo trimestre do grupo dono do Meo.

Em Portugal, o grupo registou receitas de 522 milhões de euros no segundo trimestre, uma subida de 1,1% face ao trimestre homólogo do ano passado e mais 2,5% do que no trimestre anterior.

O fundador e maior acionista do grupo não adiantou, no entanto, mais detalhes nem uma meta para a conclusão das negociações, cuja decisão chegou a estar apontada para o final do primeiro semestre, mas lembrou que o grupo tem uma situação financeira diferente daquela em que foi feita a venda das torres móveis em França e Portugal.

A pesada dívida do grupo, bem como resultados operacionais menos positivos nos dois principais mercados (França e Portugal), levou o grupo a anunciar em final de 2017 uma estratégia de venda de ativos não estratégicos, o que levou, entre outros, à alienação de centros de dados na Suíça, do negócio grossista de voz internacional do Meo/PT, assim como à venda das torres móveis em Portugal e França, um negócio concluído em junho do ano passado por 2,5 mil milhões de euros.

Em França, na área da fibra, a Altice chegou a acordo em novembro do ano passado com a Allianz Capital Partners, com a AXA Investment Managers e com a Omers para a venda de uma participação minoritária de 49,99% da SFR FTTH por 1,8 mil milhões de euros, com base numa operação avaliada em 3,6 mil milhões de euros.