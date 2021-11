O empresário italiano Andrea Radrizzani é uma personalidade bastante discreta, apesar dos negócios que já fechou na indústria do desporto, concretamente no futebol. A criação da Eleven Sports (atual Eleven) e o projeto desenvolvido no Leeds United, através da sociedade Aser Ventures, são os feitos mais reconhecidos, o que motivou a participação do empresário na Web Summit, esta terça-feira. No final do seu painel, Radrizzani falou com o Dinheiro Vivo, afirmando que os clubes portugueses são "definitivamente" interessantes para os investidores internacionais. Sobre a Eleven, eis uma novidade: o operador está a roubar terreno à Sport Tv, detendo já 30% de quota no mercado nacional.

Radrizzani subiu ao palco Sports Trade, na Web Summit, para contar a sua experiência nos negócios da indústria do desporto rei. Para o empresário italiano só há uma fórmula para o sucesso: "O bom negócio é feito por boas pessoas, com compromisso, lealdade e bom know-how". No final do painel, em entrevista ao Dinheiro Vivo, Radrizzani deu a sua visão sobre o potencial do futebol nacional enquanto fonte de negócio desportivo e entretenimento.

Os clubes portugueses têm interesse para os investidores estrangeiros? "Definitivamente", começou por afirmar, sublinhando que o campeonato português "é uma boa liga para um investidor [privado] estar". A consideração de Radrizzani pelo futebol nacional está em tão boa conta, que o empresário admite ter interesse investir num clube português e desenvolver um projeto desportivo de raíz, através da sua sociedade de investimentos Aser Ventures.

"Para nós, seria muito bom ter um clube português onde pudéssemos desenvolver jogadores e levá-los para o Leeds, mas só vamos avançar para isso quando estivermos prontos. Estamos a avaliar, a explorar cenários, mas não há nada de concreto ainda.

Um negócio destes seria teria sempre impacto, em Portugal. Durante o painel, Radrizzani referiu que a Aser Ventures, que adquiriu o Leeds em 2017, já investiu cerca de 100 milhões de euros "reconstrução" do clube inglês, um projeto que tem como objetivo de médio prazo elevar o clube ao top6 da Premier League (já na próxima época desportiva).

Para Andrea Radrizzani, o futebol nacional tem interesse para um investidor privado devido ao potencial da primeira liga em "criar ligações" com diferentes mercados.

O referido potencial vai ao encontro da avaliação que o empresário, enquanto dono da Eleven, faz ao mercado nacional de conteúdos desportivos premium, numa altura em que já se sabe que os direitos de transmissão televisivos da primeira liga nacional vão ser centralizados a partir da época 2028/29.

Fundador e dono da Eleven Sports, Andrea Radrizzani, à conversa com o antigo jornalista Pedro Pinto, hoje CEO da agência Empower Sports, no palco 'Sports Trade', na Web Summit © Álvaro Isidoro / Global Imagens

"Penso que o futebol português merece definitivamente uma melhor política de distribuição", considera Radrizzani, apontando que melhor orientação nessa área de negócio criár "oportunidades internacionais". "Há três grandes marcas (Sporting, Benfica e Porto) que são mundialmente conhecidas e passam por cá muitos talentos antes de rumarem à Premier League ou outro campeonato de topo", disse, sublinhando que esse é o potencial da futebol nacional: crescer como montra de jovens talentos e de projetos já reconhecidos internacionalmente. O que tem valor no negócio do entretenimento desportivo.

Contudo, há um desafio a superar: a pirataria. O empresário italiano considera que para acabar - ou minimizá-la, pelo menos - o único caminho passa por atuação pró-ativa do Governo em conjunto com os diferentes stakeholders. "O Governo, em conjunto com a Eleven Sports, Sport TV e os operadores de telecomunicações, devia combater a pirataria de forma muito mais veemente", salientou.

O problema da pirataria de conteúdos é crítico para a indústria do futebol. Durante o seu painel, no Sports Trade, Radrizzani vincou que a prática retira às televisões e outros operadores de conteúdos, como a Eleven, 29 mil milhões de dólares [25 mil milhões de euros]. "É dinheiro que devia ser legalizado, devia passar pelos canais legítimos", referiu.

Questionado sobre a operação da Eleven Sports - atualmente sob ínsignia Eleven -, em Portugal, Andrea Radrizzani destacou que o operador de conteúdos desportivos premiu "está a consolidar-se comouma grande distribuidora de conteúdos, sobretudo de futebol".

Uma consolidação que estará a penalizar a rival Sport TV. Segundo o dono da Eleven, este operador este operador atingiu este ano 30% de quota de mercado, sobretudo devido à transmissão dos jogos da Liga dos Campeões. A Eleven, presente em Portugal desde 2018, é o único operador que transmite, em Portugal, do início ao fim, toda a competição da "Liga Milionária".

Em Portugal, a ascensão da Eleven não deverá parar - acredita Radrizzani. É que à Liga dos Campeões, a Eleven assegurou recentemente os direitos de transmissão da Premier League (anteriormente assegurados pela rival Sport Tv).