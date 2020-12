Dono da Kwan troca jantar de Natal e lembranças por doações

© Foto: Unsplash

Sem jantar de Natal nem lembranças para dar aos clientes, o grupo Rupeal acabou aplicar o orçamento de mais de 10 mil euros noutra frente. O dono da plataforma de recrutamento Kwan decidiu doar este montante para três instituições solidárias.

Os mais de 200 trabalhadores tiveram uma plataforma a dizer, tendo realizado um concurso interno online, o Quem Quem Ser Solidário.

A Aldeias de Crianças SOS, a Cozinha com Alma e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foram as três instituições ajudadas.

As associações Aldeias de Crianças SOS e Cozinha com Alma foram feitas doações monetárias. Permitem um ano de apoio escolar e apoio psicológico a 10 crianças (Aldeias de Crianças SOS) e ainda ajudar a comprar refeições a 30 famílias durante um mês (Cozinha com Alma).

Foram oferecidos ainda 30 computadores portáteis a jovens apoiados pela Santa Casa de Lisboa.