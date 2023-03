Dono da revistas "Nova Gente" e "Maria" detido por suspeita de fraude de 100 milhões de euros

Dinheiro Vivo 23 Março, 2023 • 10:28 Partilhar este artigo Facebook

O dono do grupo português de media Impala, Jacques Rodrigues, foi detido esta manhã pela Polícia Judiciária por suspeita de fraude, avança a CNN.

O patrão da empresa que detém títulos como as revistas Maria, Nova Gente ou TV7 Dias, e que está declarado insolvente há vários anos, é acusado de crimes relacionados com a insolvência dolosa de sociedades onde acumulou uma fraude que ascende aos 100 milhões de euros.



A CNN adianta que esta alegada fraude serviu para que Jacques Rodrigues, de 83 anos, se eximisse a dívidas do mesmo valor a credores, repartidas entre trabalhadores das empresas - muitos deles jornalistas das várias publicações - e o Estado.

O esquema, explica o canal televisivo, envolveria a manipulação da contabilidade de várias empresas, de forma a ocultar e dissipar capitais devidos aos credores do empresário

Durante esta manhã foram ainda detidos cúmplices, como o advogado e o revisor oficial de contas, e estão a decorrer, atualmente, buscas tanto na sede da Impala como sede da Impala como nas residências de outros suspeitos.