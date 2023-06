Dono da Tranquilidade compra Liberty Seguros por 2,3 mil milhões de euros

Edifício da companhia de seguros Generali © Miguel MEDINA / AFP

O grupo Generali, dono da Tranquilidade, comprou a seguradora norte-americana Liberty Seguros por 2,3 mil milhões de euros avança esta sexta-feira o jornal espanhol Cinco Días. Fora de corrida ficaram a alemã Allianz e a espanhola Catalana Occidente.

O acordo abrange operações em Espanha, o maior mercado regional da Liberty, bem como negócios em Portugal, Irlanda e Reino Unido. Todas estas participadas eram geridas pela Liberty Seguros, em Madrid. O processo de venda durou menos de três meses.

O negócio não inclui outras operações da Liberty na Europa: Liberty Specialty Markets, Liberty Mutual Reinsurance, Liberty Mutual Surety, Liberty IT e Hughes Insurance).

O valor final da aquisição ainda está sujeito a ajustes até à conclusão do negócio.

Tim Sweeney, o presidente da Liberty Mutual, que detém a Liberty Seguros, agradeceu em comunicado a "grande dedicação" da equipa ao serviço dos clientes, corretores, agentes, parceiros e comunidades e defendeu que a integração na Generali, "uma grande seguradora global", será uma grande oportunidade para continuar a crescer, afirmou citado pelo Cinco Días.

A Liberty Seguros é a maior operação da Liberty Mutual fora dos Estados Unidos, com um volume de prémios de 1,2 mil milhões de euros em 2022, cerca de 1 700 colaboradores e filiais em todo o mercado da Europa Ocidental.

Em 2022, a empresa apresentou lucros recorde, antes de impostos, de 381 milhões de euros, face aos 60 milhões do ano anterior.

A Liberty Seguros está presente em Portugal desde 2003 quando comprou a antiga Europeia ao grupo Suíço Credit Suisse.

Comercializa soluções de seguros para os segmentos particulares e empresas, dos ramos vida e não vida, e conta atualmente com 533 colaboradores, distribuídos entre a sede, em Lisboa, o Polo Técnico no Porto, as principais cidades existentes em todo o território nacional e ilhas, e mais de 1550 agentes profissionais de seguros.

