Dono da Zara chegou a acordo com a Oman Oil para a aquisição de 12% da REN

Amancio Ortega, presidente da Inditex

Amancio Ortega chegou a acordo com a Oman Oil para a aquisição de 12% da REN. Esta quinta-feira, imprensa espanhola noticiava que o dono da Zona tinha comprado uma participação de 5% na espanhola Red Eléctrica.

No comunicado enviado à CMVM, a REN comunica ao mercado que: "recebeu hoje as comunicações anexas por parte das sociedades Mazoon B.V. e Pontegadea Inversiones S.L. Segundo tais comunicações, a Mazoon B.V. transmitiu à sociedade Pontegadea Inversiones S.L. a totalidade das ações que aquela detinha na REN, correspondendo a uma participação de 12,006% do capital social desta sociedade. Em resultado de tal aquisição, a Pontegadea Inversiones S.L. detém diretamente 12,006% dos direitos de voto na REN, sendo tais direitos de voto também imputáveis ao Sr. Amancio Ortega Gaona nos termos do Código dos Valores Mobiliários".

Amancio Ortega é um dos homens mais ricos do mundo e o homem mais rico de Espanha. Fundou a retalhista de moda Zara e posteriormente o grupo Inditex, que detém outras marcas de roupa. Mas os seus investimentos não se ficam por aqui. Além da aposta no imobiliário, recentemente Ortega adquiriu uma participação na portuguesa REN e outra na espanhola Red Eléctrica.

"Em julho de 2021, a Pontegadea chegou a acordo com a Oman Oil para a aquisição de 12% da REN. Uma decisão de acordo com a lógica de investimento da Pontegadea no que toca ao setor, tipo de empresa e de mercado", indica a Pontegadea em comunicado às redações. A Pontegadea é a "holding" familiar de Amancio Ortega, principal acionista desta empresa com 59,29% das ações.

"A Pontegadea detém 5% da Enagás (rede de distribuição de gás em Espanha), 5% da Red Eléctrica (a empresa que gere a rede alta tensão elétrica em Espanha) e 9,99% da Telxius, a filial especializada em infraestruturas tecnológicas (torres de telecomunicações e cabos submarinos) da cotada espanhola Telefónica", explica ainda a empresa.

Já esta quinta-feira, a imprensa espanhola, citando um comunicado enviado ao mercado, avançava que a Pontegadea tinha adquirido uma participação de 5% na Red Eléctrica. Segundo o jornal El País, esta operação, que faz do fundador da Zara o segundo maior acionista da Red Eléctrica, está avaliada em 456 milhões de euros.

O principal acionista da empresa que gere a rede elétrica espanhola é o próprio Estado, com uma participação na casa dos 20%, seguido de Amancio Ortega, com uma posição de 5%, e em terceiro lugar está a gestora de fundos BlackRock. A Pontegadea, segundo fontes citadas pelo El País, considera que a operação de aquisição de uma participação da Red Eléctrica "pressupõe a incorporação de um ativo de qualidade" e que pretende que esta participação seja de longo prazo.