Dono da Zara compra sede do Facebook em Seattle

Amancio Ortega, CEO da Inditex, comprou o complexo de escritórios que acolhe a segunda maior sede do Facebook, em Seattle (Estados Unidos), por 377 milhões de euros. Segundo o Cinco Días, a operação foi concluída com a Vulcan Real Estate, imobiliária pertencente à holding do co-fundador da Microsoft, Paul Allen.

O complexo de escritórios, denominado Arbor Blocks, acolhe 500 funcionários da tecnológica (10% do total do pessoal), mas tem a capacidade para acolher o dobro. O dono da Zara já tinha adquiriu outro complexo em Seattle por 672 milhões de euros, neste caso ocupado pela Amazon.

Com esta compra, o património de Amancio Ortega, o sexto homem mais rico do mundo, ultrapassa os 11 mil milhões de euros. A sua estratégia passa por converter o enorme volume de dividendos da Inditex – só esta semana recebeu 813 milhões – em compras imobiliárias situadas nas melhores localizações tanto em Espanha como nos Estados Unidos, Reino Unido, entre outros.

Entre as operações concluídas este ano, destacam-se também a compra do hotel Eurostars Magnificient Mile, em Chicago, por 65 milhões de euros; e a aquisição da sede da Baker McKenzie, em Washington, onde desembolsou 207,7 milhões.

Depois da morte de Paul Allen, a Vulcan Real Estate passou a ser controlada pela sua imã. A holding agrupa ativos bastante distintos: 1,5 mil milhões em propriedades imobiliárias, a equipa de basquetebol Portland Trail Blazers, a equipa de futebol americano Seattle Seahawks, uma secção de investimentos, um instituto de inteligência artificial, uma das maiores coleções de arte do mundo – avaliada em 900 milhões, segundo a Bloomberg -, projetos no setor aeroespacial e ainda iniciativas filantrópicas.