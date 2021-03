Dono de 30% do Polígrafo adquire licença da Forbes Portugal

© Direitos Reservados

O Emerald Group, controlada pelo empresário N"Gunu Tiny, vai passar a editar a Forbes Portugal, até aqui assegurada pela Zap, detida a 70% por Isabel dos Santos. O grupo, que detém 30% do Polígrafo, vai ainda editar a Forbes Angola que passa a chamar-se Forbes África Lusófona.

"Acreditamos no potencial da Forbes enquanto título de referência no mundo empresarial para promover a língua portuguesa. É um forte ativo socioeconómico e cultural que será, por isso, potenciado pelas novas tecnologias de informação e por um reforço na atual linha editorial do título", refere Raúl Bragança Neto, administrador Executivo da Emerald Europe, citado em comunicado.

A Emerald adquire a licença diretamente à revista norte-americana Forbes, passando a deter ainda os direitos da Forbes para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, e São Tomé e Príncipe, "perspetivando uma forte aposta no mercado lusófono", informa comunicado

A Forbes Portugal, há cinco anos no mercado nacional, passa a ser detida pelo Emerald Group, através da Emerald Europe, sua subsidiária europeia que detém 30% do jornal digital Polígrafo.

A Forbes Portugal mantém a periodicidade bimestral, estando previstas "duas edições de Forbes Life, complementadas com uma plataforma digital de multiconteúdos".

Em Angola, a revista dá lugar à Forbes África Lusófona, igualmente com periodicidade bimestral. "Ambas as edições partilham uma redação comum, agora liderada por Nilza Rodrigues, que até então exercia a direção executiva da Forbes Portugal, e apoiada por Paul Trustfull que, com uma experiência de 13 anos na revista norteamericana, assume a editoria internacional", informa comunicado.

Sediado no Dubai International Financial Center, o Emerald Group é uma "holding de investimentos detida exclusivamente pelo advogado e empresário N"Gunu Tiny, com foco no sector financeiro, energia, investimento de impacto e inovação social." O grupo tem representações em Londres, Lisboa e Luanda.

Nascido em Angola, N"Gunu Olívio Noronha Tiny é um advogado, banqueiro e académico, licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, investigador na London School of Economics e Visiting Scholar da Harvard Law School. Investidor de impacto e inovação social, o seu livro "Impacting Lives" será publicado nos Estados Unidos no outono/inverno de 2021, informa o Polígrafo.