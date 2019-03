Dono do Correio da Manhã lucra 6,6 milhões. CMTV com 12,4 milhões de receitas

A Cofina fechou o ano passado com lucros de 6,6 milhões de euros, uma subida de 31,3% em relação a 2017, comunicou o grupo dono do Correio da Manhã ao mercado. Pela primeira vez, o grupo de Paulo Fernandes revelou os resultados isolados do segmento de televisão, tendo a CMTV gerado receitas de 12,4 milhões de euros.

As receitas do grupo atingiram os 89,3 milhões de euros, um recuo de 0,5%, impactadas pela quebra de 6,1%, para pouco mais de 43 milhões das receitas de circulação, bem como a descida de 5,3% das de publicidade que no período se fixaram nos 28,1 milhões de euros. Na linha de receitas, apenas as de “produtos de marketing alternativo e outros”, onde se incluem as receitas de presença do canal “Correio da Manhã TV (CMTV) nas plataformas de cabo, quebram esta tendência negativa, tendo registado um crescimento de 28%.

O grupo fechou 2018 com um EBITDA consolidado – excluindo perdas de imparidade de 0,8 milhões referente “ao goodwill associado ao portfólio das revistas do grupo” que em setembro de 2017 deixou de editar a Vogue – de 14,9 milhões, mais de 12% face ao ano anterior.

CMTV: Com EBITDA de mais de 3 milhões

O grupo de Paulo Fernandes pela primeira vez desde o lançamento do canal CMTV apresentou de forma isolada os resultados do segmento de televisão “por forma a refletir o desempenho económico e financeiro, consequência do sucesso de audiências do canal CMTV”.

O canal, que o ano passado registou um share de médio anual de 3,61%, liderando o cabo e sendo o quarto canal com mais audiência depois dos canais em sinal aberto, gerou o ano passado receitas de 12,4 milhões de euros, uma subida de 42,9%. Uma subida que reflete o crescimento de 45,4% das receitas de publicidade, para pouco mais de 4 milhões, bem como a evolução de 41,7%, para 8,3 milhões, dos proveitos de produtos de marketing alternativos e outros.

O ano passado os custos subiram 19,4%, para 9,3 milhões, tendo o EBITDA subido para pouco mais de 3 milhões (+258,2%) e uma margem EBITDA de 24,7% (+14,9 pp).

Imprensa: receitas recuam 5,1%

No segmento imprensa (que passou a agregar os jornais e revistas) as receitas recuaram 5,1%, para os 76,9 milhões de euros, refletindo as descidas em praticamente em todas as linhas de receita: as de circulação recuaram 6,1%, para pouco mais de 43 milhões e as de publicidade caíram 10,5%, para pouco mais de 24 milhões.

Os resultados no item produtos de marketing alternativo e outros foram a exceção: subiram 17,8%, para 9,8 milhões.

Apesar da descida de 5,2% dos custos operacionais, para 65 milhões, o EBITDA do segmento de imprensa caiu 4,6%, para 11,8 milhões. A margem EBITDA melhorou 0,1 pp, para 15,5%.

No final do ano passado, a dívida líquida nominal da Cofina era de 39,7 milhões, menos 9,9 milhões de relativamente à dívida líquida nominal, de 49,6 milhões, registada do final de 2017.