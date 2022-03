Dono do Haitong Bank aumenta lucro para 1,8 mil milhões em 2021

O Haitong Securities, acionista do Haitong Bank, fechou 2021 com lucros de 12,8 mil milhões de reminbis (1,8 mil milhões de euros). Trata-se de um aumento de 17,9% face ao ano anterior, anunciou o dono da instituição.

O resultado antes de impostos atingiu os 2,6 mil milhões de euros, um crescimento de 17,7% em comparação ao ano anterior. "As receitas totais e outros resultados foram de RMB 57,8 mil milhões (€8,0 mil milhões), o que representa um crescimento homólogo de +6,5%", lê-se no mesmo documento.

O Grupo sublinha que manteve um desempenho operacional estável em todas as suas linhas de negócio, "com uma sólida estrutura de ativos e uma forte posição de liquidez". No final de 2021, os ativos totais atingiram 103,5 mil milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 7,3%.

O dono do Haitong etalha ainda que a atividade de gestão de ativos atingiu um máximo histórico com um total de 264 mil milhões de euros sob gestão. Já o negócio de leasing financeiro atingiu 14 mil milhões de euros, registando "um resultado líquido recorde".

O Haitong Securities detém o Haitong Bank desde 2015.