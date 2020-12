Dono do Meo oferece mais 30% na OPA sobre Altice

Fundador da Altice, Patrick Drahi. © Gustavo Bom/GI

Patrick Drahi aumentou 30% o preço da oferta sobre a Altice Europe, de 4,11 euros para 5,35 euros por ação (com dividendos), para garantir o apoio dos acionistas institucionais e ter uma OPA com sucesso. A nova proposta avalia a Altice Europe em 5,7 mil milhões de euros. Investidores institucionais Boussard & Gavaudan, Diameter, Elliott, LB Partners, Lucerne, Sessa, Sheffield e Winterbrook já se comprometeram a vender a sua posição conjunta de 9,1% na oferta.

O novo valor representa um prémio de 61% em relação ao preço de fecho de dia 10 de setembro das ações de classe A da cotada, data anterior ao anúncio da OPA lançada pela Next Private, controlada por Patrick Drahi.

O fundador do grupo de telecomunicações que controla a dona do Meo teve de aumentar o valor da oferta - que visa retirar a Altice Europe de Bolsa - para garantir que os acionistas vendem a sua posição e depois de alguns deles já terem avançado com processos contra o empresário por considerarem que a primeira oferta não avaliava devidamente a companhia. Os processos, que deram entrada em Amesterdão, foram entretanto retirados, informa a Altice no comunicado. Os investidores institucionais Boussard & Gavaudan, Diameter, Elliott, LB Partners, Lucerne, Sessa, Sheffield e Winterbrook já se comprometeram a vender a sua posição conjunta de 9,1%.

A oferta está condicionada à obtenção de pelos menos 95% do capital da Altice, limite a partir do qual a empresa pode ser removida de bolsa. Draghi pretende que a operação esteja concluída no primeiro trimestre de 2021.