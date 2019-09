Dono do Minipreço regista perdas de 418 milhões no primeiro semestre

O grupo Dia registou perdas de 418 milhões de euros no primeiro semestre. Os resultados divulgados esta segunda-feira refletem a deterioração do negócio da cadeia de supermercados, escreve o Cinco Días. Nos primeiros seis meses do ano, o dono do Minipreço viu as suas vendas líquidas caírem 7%.

O EBITDA ajustado foi negativo em 55 milhões de euros, afetado pelos regulamentos de aluguer, indicou a companhia liderada pelo milionário russo Mikhail Fridman. Sem esse efeito, o EBITDA é positivo em 13,5 milhões.

Nos primeiros seis meses do ano, o Dia fechou 663 estabelecimentos considerados não rentáveis e converteu até 222 franchisadas em lojas próprias. O período foi ainda marcado pela má situação dos negócios no Brasil, o segundo maior mercado em volume de rendas. A subsidiária brasileira viu as receitas caírem 15%. Houve também encerramento de lojas e despedimentos coletivos. Além disso, o grupo teve de recorrer aos seus próprios recursos para diminuir a incerteza entre os fornecedores e reduzir os prazos de pagamentos.

A empresa já anunciou também que irá proceder a um despedimento coletivo em Espanha, no âmbito da interrupção da atividade nas lojas Max Descuento, que afetará até 210 trabalhadores.

A 30 de junho, o Dia acumulava um património líquido negativo de 566 milhões de euros. A empresa fechou no mês seguinte um contrato de refinanciamento da sua dívida e uma injeção de liquidez com as entidades financeiras, que lhe permitiu permitiu pagar 306 milhões de euros em títulos que venceram no dia 22 do mesmo mês.