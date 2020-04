Dono do Minipreço vê vendas líquidas em Portugal subir 4,3% até março

O Dia, o grupo dono do Preço, registou até finais de março uma subida de 4,3% das vendas líquidas em Portugal para 149 milhões de euros. Globalmente, o grupo fechou o trimestre com vendas de 1,696 mil milhões, um recuo de 2,1% face a igual período do ano passado, segundo os dados preliminares de vendas do grupo retalhista hoje conhecidos. Dados do primeiro trimestre serão conhecidos a 12 de maio.

O Dia anunciou ainda um novo CEO. Stephan DuCharme, atual presidente não executivo do conselho de administração do Grupo Dia, passará a Presidente Executivo, substituindo Karl-Heinz Holland que irá deixar o seu cargo, tanto de conselheiro delegado como de membro do conselho de administração, no próximo dia 20 de maio.

O novo CEO do grupo retalhista espanhol, controlado pelo fundo Letter One, do milionário russo Mikhail Fridman, liderou, em nome da L1 Retail, o investimento inicial do Grupo Dia como presidente não executivo do conselho desde maio de 2019. Foi CEO do X5 Retail Group, a maior cadeia de supermercados da Rússia, entre 2012 e 2016, e desde novembro de 2015 exerce o cargo de presidente não executivo do X5 Retail Group.

Vendas do grupo sobem, menos no Brasil

Em Portugal, destaca a cadeia, “as vendas líquidas aumentaram apesar da redução de 5% no número de lojas em consequência do encerramento das lojas que se encontravam em localizações não estratégicas e/ou com fraco rendimento.

Vendas comparáveis positivas em fevereiro, impulsionadas por uma maior frequência de entrega de mercadoria nas lojas, bem como, pela melhoria da oferta comercial de produtos frescos”.

No trimestre as vendas registaram uma subida de 4,3%, para 149 milhões de euros, a segunda maior subida percentual do grupo retalhista espanhol, depois da Argentina, mercado que subiu 5,6%, para 236 milhões de euros, apesar do “ambiente macroeconómico complicado antes do Covid-19”.

Em Espanha, o maior mercado do retalhista, as vendas subiram 1,9%, para pouco mais de mil milhões de euros (1.060 milhões), “apesar de uma redução de 11,2% da rede de lojas, como consequência do encerramento das lojas situadas em localizações não estratégicas e/ou com fraco rendimento.”

Neste mercado, em fevereiro registou-se “vendas comparáveis positivas em fevereiro pela primeira vez em três anos, confirmando o avanço inicial do processo de transformação que inclui a melhoria do sortido, um modelo de franquia atualizado e a melhoria da cadeia de fornecimento e da rede de lojas”.

A cadeia registou ainda “aumento significativo das vendas líquidas em março, graças ao Covid-19, como consequência de compras de armazenamento antes do confinamento, assim como o incremento das compras durante o confinamento com o maior consumo de alimentação nos lares, em detrimento de outros canais”.

Com Espanha em Estado de Emergência a cadeia aumentou a “capacidade de venda online para satisfazer a procura dos clientes; reforçou-se o quadro deste canal com 1.000 contratações e 8 lojas foram convertidas para a preparação de pedidos online, chegando assim a mais clientes em cerca de 500 povoações.”

Neste mercado, anunciaram ainda a nomeação de Ricardo Álvarez como CEO e de um diretor financeiro, Javier Lopez Calvet, exclusivamente para o país, função que anteriormente recaía sobre a estrutura do grupo.

O Brasil foi o único mercado a registar uma quebra negativa nas vendas no período, com as “vendas líquidas fortemente afetadas por encerramento de lojas em localizações não estratégicas para a companhia e um efeito negativo de divisa de 13,1% neste período”. No trimestre vendas líquidas recuaram 23,1%, para 251 milhões de euros.

No final de fevereiro, a cadeia lançou uma Nova estratégia comercial, “com um aumento significativo da oferta de surtido aos consumidores”, tendo ainda mudado a equipa de gestão. Marcelo Maia é o novo presidente executivo tendo ainda sido nomeado um conselho consultivo.

“Dadas as atuais condições de mercado e ao desafio que corresponde agora aceder aos mercados de dívida, estão-se a priorizar outras alternativas para satisfazer o vencimento de bónus a médio prazo, que vencem em abril de 2021, incluindo uma oferta troca de dívida (debt-for-debt exchange) e solicitação de consentimento (consent solicitation)”, refere o grupo.