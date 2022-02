Dono russo do grupo que controla Minipreço na lista de sanções europeias

Mikhail Fridman, dono do grupo LetterOne. © Wikimedia Commons

O empresário russo Mikhail Fridman, dono do grupo LetterOne, que detém as lojas Minipreço (negócio do grupo Dia em Portugal), está na lista de sanções da União Europeia. A informação é adiantada esta segunda-feira pelo jornal espanhol El País.

Nascido no oeste da Ucrânia em 1964, Fridman não poderá entrar em qualquer país da União Europeia e os seus serão congelados. O empresário russo e o grupo LetterOne, com sede no Luxemburgo, não poderá vender a posição de 77,7% no grupo retalhista com sede em Espanha. O empresário russo também não poderá lucrar com a atividade do grupo.

A União Europeia considera que Fridman "apoiou material e financeiramente e terá ainda sido beneficiado com as decisões relativas à anexação da Crimeia [pela Rússia em 2014]". O documento refere alega ainda que o empresário "também terá apoiado políticas que minam ou ameaçam a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia".

A sanção é tornada pública depois de o empresário russo ter apelado ao cessar do conflito armado, segundo carta enviada no último fim de semana aos funcionários do grupo LetterOne.

"Nasci no Oeste da Ucrânia e vivi lá até aos 17 anos. Os meus pais são cidadãos ucranianos e vivem em Lviv, a minha cidade favorita. No entanto, também já passei grande parte da minha vida como cidadão da Rússia, construindo e fazendo crescer negócios. Estou profundamente ligado aos povos ucraniano e russo e vejo o atual conflito como uma tragédia para ambos. Embora uma solução pareça terrivelmente longínqua, só posso unir-me aos que pedem fervorosamente para que termine o derramamento de sangue e tenho a certeza de que os meus sócios partilham a minha opinião."

Segundo a revista Forbes, Mikhail Fridman é a 128.ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em 11,4 mil milhões de dólares (10,12 mil milhões de dólares). Além do grupo LetterOne, Fridman é um dos fundadores do banco Alfa, também alvo das sanções da União Europeia.