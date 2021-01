Donos da Nowo são o novo operador móvel de Portugal

MásMóvil é um dos maiores operadores móveis de Espanha. © AFP

A MásMóvil, dona da Nowo e da Oni, é o novo operador da rede móvel em Portugal. A empresa espanhola ficou com os três blocos de frequência de 1800 MHz no leilão de 5G e que permitiram a entrada de concorrentes no 4G para a Meo, Vodafone e NOS, adianta esta terça-feira o jornal Expansión.

A dona da Nowo e da Oni terá investido um total de 54,351 milhões de euros para conseguir comprar os três blocos, segundo os resultados do leilão de segunda-feira, o último para novos incumbentes. Os dados foram divulgados pelo regulador das comunicações, a Anacom. Até agora, não se conhecia a identidade do vencedor deste leilão.

A empresa espanhola, com estes blocos, poderá construir uma rede de 4G em Lisboa, Porto e Algarve. No resto do país, Meo, Vodafone e NOS terão de alugar as suas redes à MásMóvil por pelo menos 10 anos.

A Nowo e a Oni são detidas pelas MásMóvil desde agosto de 2019. A empresa espanhola comprou as duas operadoras ao fundo KKR.