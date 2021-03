Dos programadores aos mecânicos, estas foram as 10 profissões mais procuradas em 2020

O talento de programador e computação são levados ao extremo pelo ensino da escola 42 Lisboa. © D. R. / 42 Lisboa

O coronavírus mexeu, e de que maneira, nas profissões mais procuradas em Portugal. Apesar de os programadores continuarem a ser os mais requisitados, pessoas ligadas à mecânica e à informação administrativa entraram para a lista elaborada pelo portal de dados Brighter Future, da Fundação José Neves (FJN). Além disso, a publicação de ofertas de emprego registou várias mudanças ao longo do último ano.

Nas profissões mais procuradas, os programadores de software mantiveram a primeira posição e os operadores de caixa consolidaram o segundo posto. No terceiro lugar, ficaram os analistas de sistema, que tomaram o posto dos representantes comerciais - baixara para o quinto posto.

Os técnicos de apoio aos utilizadores de tecnologia subiram para o quarto posto. Em sexto lugar, ficaram os especialistas em recursos humanos - estavam na posição quatro em 2019.

As maiores mudanças registaram-se nas restantes quatro posições: o pessoal de informação administrativa ficou em sétimo (subiu nove lugares), os programadores web e de multimédia passaram para oitavo (ganharam quatro posições); os mecânicos e reparadores de máquinas e de veículos terrestres classificaram-se em nono (subida de quatro lugares); a fechar o top-10, encontram-se os empregados de aprovisionamento, armazém, de serviços de apoio à produção e transportes (mais um lugar)

Das 10 profissões mais procuradas saíram trabalhos como vendedor e encarregado de lojas​​​​​​; empregado de mesa e bar; leiloeiro, agente publicitário, literário, desportivo e teatral; e empregado de escritório, técnico de secretariado e operador de processamento de dados.

Algumas das mudanças estão "associadas a tendências de caráter sazonal, que se verificariam independentemente da covid-19", atenta ao Dinheiro Vivo o líder da FJN. Carlos Oliveira, no entanto, destaca que, por causa da evolução da pandemia, "é naturalmente relevante o facto de alguns setores terem sido considerados essenciais e de algumas profissões poderem serem executadas em teletrabalho".

A pandemia também mexeu com o número de ofertas de emprego disponíveis na internet: abril e dezembro foram os meses com menos publicações; julho e setembro foram os períodos com maior interesse em contratar trabalhadores.

Por trimestre, "verifica-se uma queda generalizada entre o primeiro e o segundo trimestre, uma forte recuperação no terceiro trimestre e uma redução acentuada no número de ofertas de emprego entre o terceiro e o quarto trimestre. A queda das ofertas de emprego foi maior no último trimestre do ano do que entre Abril e Junho (segundo trimestre), o que poderá ser justificado, pelo menos em parte, pelo efeito sazonal", refere a plataforma no documento.