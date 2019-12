A tecnológica chinesa descreve o Mi Credit como uma aposta virada para os millennials, a geração nascida entre os anos 80 e meados dos anos 90. O Mi Credit só está disponível na Índia, onde a Xiaomi tem uma considerável quota de mercado.

Neste caso, a empresa quer apostar na disponibilização de créditos de baixo valor, até um valor máximo de cem mil rupias, cerca de 1260 euros (à conversão atual). A empresa sublinha que estes créditos podem ser aprovados em poucos minutos.

Segundo as informações avançadas pela Reuters, a Xiaomi vai associar-se a startups e fintechs, que vão estar responsáveis pela avaliação da viabilidade de crédito dos utilizadores. Entre os exemplos de parceiros conta-se a ZestMoney, CreditVidya ou a EarlySalary.

Toda a experiência de pedido de crédito será feita de forma digital, indica a Xiaomi, que descreve a Mi Credit como um “marketplace para crédito”. Os pedidos podem ser feitos através de uma aplicação. Para fazer a avaliação do cliente e perceber se pode receber um empréstimo ou não, será pedido o acesso a mensagens e registos de chamadas, indica o site TechCrunch, que esteve presente na apresentação do Mi Credit, em Nova Deli.

Esta não é a primeira aposta da Xiaomi na área de produtos financeiros na Índia. Em março, lançou o serviço de pagamentos Mi Pay neste país, depois do lançamento na China, em 2016. Neste momento, a Xiaomi já conta com 20 milhões de utilizadores indianos registos no serviço Mi Pay, que além de pagamentos permite também fazer transferências entre utilizadores.