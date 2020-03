Dott oferece portes de envio em produtos de supermercado, saúde e brinquedos

O marketplace Dott vai oferecer até 9 de abril os portes de envio em produtos de supermercado, saúde e brinquedos com as entregas a serem feitas ao domicílio. A medida é justificado pelo marketplace, uma joint-venture entre a Sonae e os CTT, como um contributo para enfrentar a pandemia do Covid-19 que o país atravessa.

“É para nós muito importante poder ajudar e contribuir numa altura tão difícil para Portugal e para o mundo. Embora sempre pequena face à dimensão do problema a nossa ajuda pretende facilitar as recomendações da D.G.S. e da O.M.S. para que o máximo de pessoas possível possa ficar em casa. Não é preciso encher supermercados nem açambarcar, o e-commerce permite que tenha tudo o que precisa sem ter de sair de casa e para quem nunca experimentou esta pode ser uma oportunidade para o fazer e perceber as suas vantagens”, refere Gaspar d’Orey, CEO do Dott.

Até 9 de abril o marketplace não vai cobrar portes de envio “para todas as encomendas de produtos de supermercado; essenciais de saúde, como termómetros, medidores de tensão, biberões, fraldas, multivitamínicos e equipamentos de saúde; e ainda brinquedos”.

“A grande maioria destes produtos são vendidos por empresas portuguesas, por isso esta é também uma forma de ajudarmos a nossa economia neste momento de grande dificuldade para todos”, destaque a Dott.

As encomendas podem ser entregues em casa, diminuindo assim a exposição em locais públicos. Se o cliente quiser fazer a devolução da encomenda, a Dott diz que é feita a recolha em casa.

As entregas da Dott são asseguradas pelos CTT. O operador postal, no âmbito do seu plano de contingência, já implementou várias medidas que abrangem a área operacional, incluindo as entregas de encomendas.