Douro Azul já tem navio de 14 milhões no Douro à espera dos americanos

O navio-hotel São Gabriel está atracado no cais de Gaia. © D.R.

A Douro Azul, empresa de cruzeiros fluviais de Mário Ferreira, já tem atracado no cais de Gaia o navio-hotel São Gabriel, pronto para se estrear nas águas do Douro logo que seja levantada a interdição à navegação de turismo em portos nacionais.

O São Gabriel, o 13º navio da Douro Azul e que implicou um investimento de 14 milhões de euros, tem capacidade para 100 passageiros e 37 tripulantes, e destina-se em exclusivo ao mercado americano. A embarcação foi construída nos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo.

"Após um ano de fraca atividade no Douro e que impossibilitou a estreia do São Gabriel em 2020", o navio-hotel está pronto "para começar a operar, exclusivamente com turistas americanos, trazendo turismo qualificado para a região do Douro que tanto anseia pela retoma da atividade", diz em comunicado Mário Ferreira, CEO da Douro Azul.

"Temos as nossas equipas prontas, os nossos navios preparados, e milhares de clientes, nacionais e estrangeiros, ansiosos por voltar a navegar" no Douro, sublinha o empresário.

O projeto do São Gabriel apostou na melhoria do conforto dos passageiros e da tripulação, e na introdução de tecnologia de última geração de forma a tornar o navio mais sustentável e amigo do ambiente, reduzindo, assim, os consumos de energia e de combustível.

A Douro Azul é o maior operador de cruzeiros fluviais em Portugal.