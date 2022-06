DouroAzul dá formação com bolsa de 705 euros para depois contratar

O empresário Mário Ferreira junto ao navio MS World Explorer, ancorado no Porto de Cruzeiros de Leixões (Imagem de arquivo) © André Rolo / Global Imagens

A empresa de cruzeiros fluviais DouroAzul acaba de lançar uma campanha de recrutamento e formação, com bolsas no valor do salário mínimo nacional e todas as despesas pagas, em todo o país, para reforçar as equipas a bordo dos navios, numa parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), de Vila Nova de Gaia.

A DouroAzul justifica que, "com a realidade global de falta de trabalhadores em hotelaria, houve a necessidade de alterar o modus operandi no que respeita ao recrutamento, adotando novas políticas e novas estratégias para a retenção de talento". Daí que o IEFP surja como parceiro na qualificação de recursos humanos e numa "eventual reintrodução no mercado de trabalho de pessoas em situação de desemprego", explicam em comunicado.

Para as áreas de atendimento, bar/mesa e cozinha, dirigida a candidatos de todo o país, incluindo Açores e Madeira, com o 9.º ano como mínimo de escolaridade, a campanha "BQH - Boost de Qualificações em Hotelaria" pretende ser um acelerador de competências com vista à requalificação necessária para garantir um contrato de trabalho, acrescenta a empresa fundada em 1993 por Mário Ferreira e que integra a holding MysticInvest. As vagas que implicam contacto com os clientes têm como requisito obrigatório a fluência em inglês.

A formação terá a duração de 75 horas, em cerca de duas semanas e meia, e todos os formandos terão acesso a uma bolsa no valor de 705 euros, alimentação e alojamento, para quem não resida na área do grande Porto. "Após o período de formação, há uma forte possibilidade de assegurarem um contrato de trabalho até o final da época de cruzeiros, em novembro, com perspetiva de continuação na época seguinte. Uma vez que a oferta de emprego é a bordo dos navios-hotel da empresa, a alimentação e alojamento estão também garantidos durante o contrato de trabalho", explica a empresa.

As candidaturas são feitas através da plataforma de recrutamento da empresa, que informa que "os candidatos serão selecionados e contactados até o final de junho, de forma a iniciar a formação no início de julho".