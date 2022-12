Dourogás conclui "com sucesso" venda da Sonorgás à iCON

Nuno Afonso Moreira, CEO do grupo Dourogás © DR

A Dourogás anunciou esta terça-feira que a venda da sua filiada Sonorgás à iCON Infrastructure Partners VI, revelada em agosto, foi concluída "com sucesso", acolhendo "todas as aprovações regulatórias estabelecidas" e recebendo "o consentimento das entidades terceiras".

O grupo Dourogás, sediado em Vila Real, vendeu "a totalidade da participação da sua afiliada Sonorgás - uma empresa dedicada ao desenvolvimento e gestão de redes de gás natural", pode ler-se num comunicado hoje divulgado.

De acordo com o texto, "a equipa de gestão da Sonorgás permanecerá inalterada após a transação", tendo a iCON manifestado a intenção de "manter toda a atual equipa da Sonorgás, com a expectativa de aumentar os recursos num futuro próximo para apoiar o crescimento significativo previsto do negócio".

O anúncio da operação tinha sido feito no dia 25 de agosto, não tendo sido revelado o valor do negócio.

A iCON Infrastructure Partners VI é "um fundo aconselhado pela iCON Infrastructure LLP", de acordo com o comunicado, sendo "uma empresa de investimento independente que aconselha fundos com capital superior a oito mil milhões de dólares", cerca de 7,5 mil milhões de euros.

Concentra-se em "investimentos de capital em empresas de infraestruturas na Europa e América do Norte em vários sectores, incluindo produção, distribuição e armazenamento de energia, telecomunicações, água, transporte e cuidados de saúde".

A Dourogás "nasceu em 1994 por vontade de alguns empresários em conjunto com as autarquias dos municípios que ficaram excluídos da primeira concessão de Gás Natural".