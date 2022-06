Dourogás investe 2,2 milhões de euros em Unidade Autónoma de Gaseificação em Miranda do Douro 

Miranda do Douro vai ter Unidade Autónoma de Gaseificação © Pixabay

O concelho de Miranda do Douro passa a dispor de uma Unidade Autónoma de Gaseificação que vai permitir abastecer mais de mil habitações onde foram investidos 2,2 milhões de euros, foi divulgado esta segunda-feira.

"Este é mais um passo no cumprimento do nosso compromisso com o interior do país. Com este investimento e estas infraestruturas, passamos a garantir o acesso ao Gás Natural, proporcionando condições para gerar impactos positivos e reais na economia e no desenvolvimento regional. O gás natural é uma alternativa energética mais económica e mais limpa, o que permite às famílias um maior nível de poupança", disse Eduardo Viana, presidente-executivo da Sonorgás, a empresa concessionária, que é citado em comunicado.

Já a presidente da Câmara de Miranda do Douro, Helena Barril, realçou a importância que o gás natural vai trazer à cidade de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, esperando, igualmente, um grande impulso para a indústria implantada no concelho.

"A implementação no concelho de Miranda do Douro de uma Unidade Autónoma de Gás é uma espécie de motor de arranque para novas oportunidades para a indústria e para os consumidores particulares", vincou a autarca social-democrata.

Para Helena Barril, o investimento feito no concelho de Miranda do Douro pela Sonogás "é muito significativo", acrescentando que é de "louvar uma empresa transmontana a investir no Nordeste Transmontano".

Com origem em Vila Real, o Grupo Dourogás iniciou a sua atividade em 1994 -- celebrando em 2022 o seu 28.º aniversário -- e é fruto da colaboração entre um conjunto de empresários e as autarquias dos municípios que ficaram excluídos da primeira concessão de Gás Natural atribuída pelo Estado.