Doutor Finanças aumenta receitas em 36% para oito milhões de euros

Empresa especialista em finanças pessoais e familiares Doutor Finanças aumentou as receitas em 36% para oito milhões de euros, em 2021 (Imagem de arquivo) © Doutor Finanças

Mais de 60 mil famílias recorreram em 2021 aos serviços do Doutor Finanças, empresa especialista em finanças pessoais e familiares, o que permitiu alcançar reitas de oito milhões de euros, representando um crescimento de 36% face ao ano anterior, divulgou a empresa, esta quinta-feira.

"Foi um ano que correu muito bem a nível de negócio e de objetivos alcançados. Estamos de muito boa saúde a nível financeiro e, naturalmente, muito contentes com os resultados das nossas equipas", às quais se juntaram 58 novas contratações, revela em comunicado Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças.

O negócio 100% digital, "tem vindo a permitir melhorar a comunicação com os clientes, bem como o desenvolvimento e gestão de processos", explica o Doutor Finanças, dando a conhecer que foram implementadas melhorias no sistema interno de gestão dos processos da empresa: a "Clínica". Este upgrade possibilitou processar cerca de um milhão de novos documentos, "ajudando clientes a recolher a documentação necessária de uma forma automática", e fez com que 500 milhões de euros de crédito habitação fossem intermediados pela especialista em finanças.

A juntar-se aos motivos que alavancaram o crescimento do Doutor Finanças está a sua dedicação à literacia financeira, tendo publicado mais de 1000 artigos e 120 vídeos, e a disponibilização de simuladores "que descomplicam temas desde o salário líquido a impostos". Segundo a empresa, estes fatores resuoltaram em mais de três milhões de visitas ao site em 2021, refletindo assim "a usabilidade e a importância deste tipo de suporte", defendem.

Por outro lado, destacam-se ainda as iniciativas implementadas para promover o bem-estar dos colaboradores, de que são exemplo a testagem de quatro dias de trabalho, as ações de teambuilding e webinars, o providenciamento de apoio psicológico e a modalidade de trabalho flexível (presencial, remota ou híbrida). " [Desta forma] estamos seguros que estes também se encontram ligados ao ambiente dinâmico, colaborativo e feliz que temos na nossa empresa", remata o CEO da empresa.