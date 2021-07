Doutor Finanças avança com semana de quatro dias em agosto e contrata mais 12 trabalhadores

Doutor Finanças é uma empresa especializada em finanças pessoais e familiares

Uma semana de quatro dias de trabalho. Vai ser assim durante o mês de agosto na empresa especializada em finanças pessoais e familiares Doutor Finanças. É uma medida experimental, baseada no modelo irlandês, que, durante quatro anos, testou a semana laboral de quatro dias, sem quebras de produtividade. E, reforça a empresa portuguesa, com o acréscimo de promover uma maior conciliação entre a vida profissional e a familiar, provando que pessoas mais felizes são também mais produtivas.

"Pretendemos estar na vanguarda de iniciativas como esta, que colocam o bem-estar e o equilíbrio da vida dos colaboradores em primeiro plano. A ideia não é nova, porém, a pandemia da Covid-19 veio dar-lhe um empurrão. A semana de quatro dias de trabalho tem sido já equacionada em vários países, que começam a tomar posições sobre a redução ou flexibilidade dos dias laborais. Pretendemos fazer parte das empresas pioneiras a testar o modelo em Portugal", afirma em comunicado a diretora de Recursos Humanos do Doutor Finanças, Irene Vieira Rua.

A medida traduz-se na redução em oito horas do horário de trabalho semanal, ao longo das quatro semanas de agosto. O que exige uma articulação interna, entre funcionários e gestores de equipas, para que todos possam usufruir da sua folga extra semanal, garantindo ainda assim o bom funcionamento da empresa.

Esta não é, porém, uma medida isolada na empresa. O contexto de pandemia obrigou a empresa a reforçar a gestão dos seus recursos humanos, por forma a que sofram o menor impacto possível. Além da flexibilização laboral, entre teletrabalho e confinamento, já em fevereiro último a empresa criou uma parceria para dar apoio psicológico gratuito aos trabalhadores. Desenvolveram também webinares mensais para promover o debate sobre temas como o feminismo, a superação pessoal, o burnout ou a sexualidade, além de reuniões virtuais para a promover o convívios e reforço da proximidade entre todos.

"Gerimos as nossas pessoas numa base sólida de proximidade o que, em termos práticos, significa que estamos sempre atentos a todas as mensagens que nos chegam e, com base nelas, procuramos identificar soluções ajustadas às necessidades de cada um fomentando um clima de trabalho saudável e feliz", reforça Irene Vieira Rua.

Mais contratações até ao final de 2021

2021 é ano de reforço das equipas. O plano de crescimento da Doutor Finanças contempla a contratação de cerca de 50 pessoas este ano. Neste momento existem 12 vagas abertas para recrutamento.

O reforço dá-se nas áreas Comercial, Energia, IT e Inovação, onde se procuram programadores e gestores de projeto. Também na área de Comunicação a empresa está a reforçar a equipa com especialistas de Marketing Digital e de Webdesign. No primeiro semestre do ano já foram integrados 27 novos colaboradores, dos 50 que estavam identificados no plano de recrutamento para 2021.